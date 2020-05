Lunes soleado y primaveral para reestrenar las terrazas

Las terrazas de los bares han reabierto este lunes 18 de mayo al pasar Ponferrada y El Bierzo a la fase 1 de la desescalada. / QUINITO

EBD / Ical / D.A. Con el paso a la fase 1 de la desescalada, las terrazas de los bares vuelven a abrir. Así ha ocurrido en Ponferrada, donde los bercianos van ocupando las mesas para disfrutar de sus cafés. La fortuna ha querido que este regreso de los negocios de la hostelería haya coincidido con una mañana primaveral y soleada, muy propicia para la relajante taza de café con leche. No obstante, sólo 17 del total de 243 establecimientos que disponen de licencia de terraza han solicitado la apertura de acuerdo con el sistema de declaración responsable propuesto por el Ayuntamiento, según reconoció el concejal de Transportes y Movilidad, José Antonio Cartón, que confió en que la incorporación de nuevos bares y restaurantes a este sistema se produzca de manera paulatina.

En las zonas con más tradición hostelera de la ciudad, como el casco histórico o la plaza Fernando Miranda, los locales afrontaban la mañana con estrategias desiguales, mientras que la tónica general en el barrio de La Rosaleda fue optar por la apertura.

La Policía Municipal está velando por el cumplimiento de las normas, recordando la necesaria separación entre las mesas y la obligatoriedad de dejar un margen suficiente para el paso de los peatones. La labor de los agentes es revisar que dichas distancias se cumplen. No consta que se hayan impuesto sanciones por incumplimientos todavía.

Los bares se han preparado para esta situación con cambios y, entre otros, los productos de desinfección han pasado a formar parte del paisaje de estos negocios.

El presidente de Hostelería de León, Martín Méndez, argumentó que muchos de los bares no han aprovechado este primer día para abrir sus terrazas porque “abrir el 50 por ciento de la terraza muchas veces no cubre los gastos del negocio”. Según Méndez, la nueva situación puede ser beneficiosa para “el típico bar que lleva un autónomo o un matrimonio”, pero no así en el caso de locales que dispongan de plantilla en nómina. “Teniendo empleados no salen las cuentas”, sentenció.

En ese sentido, muchos de los socios de Hostelería de León ya han anunciado que “ni se plantean abrir hasta que no puedan atender en el interior del local”. A la expectativa de la evolución de la desescalada, el sector confía en recuperar las pérdidas salvando la campaña de verano, explica Méndez. Además, la asociación está coordinando la compra conjunta de geles y mascarillas para que los establecimientos de la provincia dispongan de estos elementos de protección a precios más competitivos.

Así, la capital berciana se convierte así en la primera ciudad de Castilla y León en la que se relajan las estrictas medidas con las que se ha luchado contra este enemigo invisible y la primera en la que los vecinos pueden recuperar antiguas costumbres que hoy suenan a lujo como sentarse en una terraza a disfrutar de una cerveza o un café. Administraciones de lotería, concesionarios, pequeños comercios y algunos establecimientos públicos son, junto a los bares, los grandes protagonistas de esta jornada que marca el inicio del camino hacia la “nueva normalidad”.

Compañía en los peores momentos

Con la entrada del área de salud del Bierzo y Laciana en la fase 1 de la desecalada también se flexibilizan las condiciones que afectan tanto a los cementerios como a los velatorios, algo que valoró el responsable de Funerarias Reunidas del Bierzo, Delmiro Vega. “El peor trance de nuestra situación era ver a las familias desamparadas, ahora la familia se ve un poco más arropada”, explicó Vega.

En ese sentido, los velatorios podrán contar con 10 personas en espacios cerrados y 15 en espacios al aire libre. En el interior, se extreman las medidas de limpieza de las instalaciones y se conciencia a los empleados para afrontar este “nuevo escenario”. En cuanto a los usuarios, se les pide con diversos carteles que respeten las normas de aforos de las salas y que utilicen los ascensores de manera individual.

En cualquier caso, los tanatorios de la comarca ya se preparan para acceder a la fase 2 de la desescalada, momento en que se les permitirá abrir las cafeterías, aunque con restricciones, y están a la espera de que la Junta elabore unas instrucciones específicas para que el sector se adapte a la nueva situación “sin riesgo”. Al respecto, Vega lamenta las “contradicciones” existentes en las normativas. “Hay cosas que no tenemos muy claras”, explicó el responsable de la compañía.

Puertas abiertas

La Biblioteca Municipal Valentín García Yebra fue otro de los puntos en los que la entrada en la fase 1 se hacía palpable en la mañana de hoy, ya que el centro abrió sus puertas para que los usuarios pudiesen devolver los libros pendientes de devolución durante el confinamiento. Con estrictas medidas de seguridad a la entrada del edificio, dos carros en la entrada de las instalaciones sirven para este fin mientras los responsables ultiman la organización del servicio de préstamo en la planta baja, que se reactivará, con reserva telefónica previa, a partir del miércoles.

A la puerta de la biblioteca, el responsable de las instalaciones, Jesús Álvarez Courel, y la concejala de Cultura y Turismo, Concepción de Vega, informaban a los usuarios de este nuevo sistema de funcionamiento. “Estaremos aquí lunes y martes para ir informando”, explicó Álvarez Courel, que confirmó que ya hay citas reservadas para el miércoles. A partir de ese día se permitirá la entrada de dos personas cada 15 minutos y se les facilitarán los elementos de protección de que carezcan para acceder a las instalaciones.

Tras más de dos meses cerradas, también pudieron levantar hoy sus persianas las administraciones de lotería de la ciudad, aunque “a medias” como reconoce Lucía Hernández, de la administración número dos, ya que únicamente se dispensan boletos para la Primitiva y el Euromillón. “El resto de juegos, como la Bonoloto, volverán a partir del 25 de mayo y el primero sorteo de la Lotería Nacional será el 11 de junio”, explica.

Esta labor de información sobre los sorteos retrasados es uno de los puntos fuertes de una jornada en la que las responsables del establecimiento notan una afluencia menor a la de un lunes normal, aunque con atención “de continuo”, con dos personas de manera simultánea en el local y una cola constante de gente en la calle . “Para ser el primer día, no está mal”, señala Lucía. Dentro del establecimiento, las limpieza frecuente, la distancia de seguridad y el uso de mascarilla y guantes forman parte de esa nueva normalidad que afrontan desde hoy.

Incremento del tráfico

La entrada en la fase 1 también implica la reducción de las restricciones a la movilidad de vehículos. Aunque aún está lejos de los niveles anteriores al inicio del confinamiento, el incremento del tráfico en Ponferrada en el día de hoy es notorio y algunos de los concesionarios de la ciudad ya han abierto sus centros de venta, aunque con cita previa. “No podemos hacer una apertura como tal”, explica Laura García, del concesionario Telenauto. Con servicios mínimos de taller para atender las necesidades de transportistas, ambulancias y particulares, la empresa intensifica estos días las medidas de seguridad para volver a atender “poco a poco” a la gente que se encontraba en lista de espera.

También abrirá sus puertas mañana el centro de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ponferrada, junto al resto de estaciones de la red Itevelesa. Los clientes deberán concertar cita previa a través de la web y la compañía recomienda el pago ‘online’ para reducir contactos, aglomeraciones y esperas excesivas. Los empleados irán provistos de elementos de protección y cada estación tendrá una limitación de aforo en sus oficinas para guardar la distancia de seguridad obligatoria entre los clientes.

Sin masificaciones en Laciana

Dentro del área sanitaria berciana, la situación es similar en otros municipios como Cacabelos, donde el alcalde, Junior Rodríguez, apuntó que el día arrancó con normalidad, aunque con una gran acogida en las cuatro terrazas que han abierto. “La gente tiene ganas de marcha”, reconoce el regidor, que valora el respeto de la ciudadanía a las normas.

La vecina comarca de Laciana es otro de los territorios que pasa en el día de hoy a la fase 1 de la desescalada. El alcalde de Villablino, Mario Rivas, explicó que la primera jornada está transcurriendo “con mucha normalidad y mucha prudencia”. “La gente es consciente de que tiene que seguir las normas”, explicó el regidor, que valoró el respeto “escrupuloso” a las recomendaciones de las autoridades y el hecho de que las fuerzas del orden no hayan tenido que efectuar ninguna llamada de atención ante comportamientos incívicos.

En el ámbito económico, Rivas reconoció que, al igual que en el caso de Ponferrada, son pocos los establecimientos hosteleros que aprovechan el permiso para abrir sus terrazas con el aforo reducido a la mitad. Aunque pocas, las que lo han hecho también cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa, subrayó el alcalde, que recordó que la prioridad debe ser “garantizar la seguridad de trabajadores y clientes”. En ese sentido, Rivas valoró que no haya “ninguna terraza masificada, ni afluencias excesivas”.

Además, el Ayuntamiento ya trabaja en un programa de desescalada para que, de cara a mediados de la semana en curso, puedan reabrir algunos de los equipamientos públicos cuya gestión depende del Consistorio, como el polideportivo o la biblioteca municipales.

Fotogalería por QUINITO