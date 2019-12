La formación USE Bierzo se encuentra consternada por el fallecimiento, el pasado lunes, de María González González ‘May’ a la edad de 32 años. May formó parte de la candidatura de USE Bierzo al Ayuntamiento de Toreno, ocupando el número 2 en la lista.

Desde la formación política lamentan la pérdida de una persona que “se ganó todo el colectivo por su voluntad, cordialidad y espíritu de colaboración. Su pérdida deja una huella imposible de borrar”.