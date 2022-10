Luz de gas

La opinión pública y la publicada en esta ocasión coinciden. Las peligrosas filigranas del pirado de Corea del Norte disparando un cochete por encima de los cielos de Japón o los paseos de los submarinos nucleares rusos por las costas del Mar de Crimea no han hecho si no intranquilizar a la población de medio mundo. Estados Unidos ha dejado claro que si se les ocurre utilizar una arma atómica a estos majaderos comunistas, el hecho tendrá rápida contestación occidental. Parece de ciencia ficción. Pero ya hubo en 1945 un uso de estas destructivas armas. Ya lo recuerda cada día el nuevo zar Putin como justificante para poder él obrar igual.

Y mientras la llamada alta política sigue su peligroso juego de tronos, en España seguimos peleando por la perra chica. Se habla de los presupuestos más grandes de la historia de la democracia y, sin embargo, la clase media y la baja siguen perdiendo poder adquisitivo a toda velocidad. La inflación del nueve por ciento no se recuperará en la mayoría de los bolsillos españoles. Eso sí, se hace un guiño a pensionistas y funcionarios con una subida que quiere mitigar el malestar social imperante. Y eso por no hablar de la tarta que se abre para los partidos nacionalistas, independentistas y etarras. Bien puede representarse como una negociación de políticos profesionales, pero en realidad es un mercadeo bastante insolidario con el resto de la ciudadanía que verá, un año más, cómo existen dos Españas en las que una se lleva la mayor parte de los emolumentos frente a otra que, por no ser separatista y tener representación unitaria no participa en el regateo.

Un peldaño más abajo nos encontramos un Gobierno regional que le planta cara al fuego, aunque queme, pero es necesario cada vez más un parque de bomberos regional porque está demostrado que provincializar estas competencias no está sirviendo para nada. Un ejemplo, en León dos de los parques comarcales previstos han sido abandonados por sus adjudicatarios a medio construir. Mientras tanto, el PSOE y Vox andan a la greña en las Cortes una semana sí y otra también confundiendo la barra de la estupenda cafetería de la institución con el salón de sesiones plenarias. Así nos va. Esperando que Putin y los suyos nos hagan luz de gas.

En ABC