“De Camponaraya al cielo”, Lydia Valentín anuncia su retirada

Lydia Valentín anuncia su retirada. / COE

Lydia Valentín ha anunciado este jueves su retirada después de que el pasado 15 de septiembre dejara entrever su adiós. El acto ha tenido lugar en el Comité Olímpico Español, y la berciana ha estado acompañada de sus padres y de sus hermanas. El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha dado las gracias a Valentín por “haber buscado siempre a través de tu bondad dar lo mejor de ti misma y tener el compromiso de alcanzar la excelencia, de hacer las cosas bien, y haber respetado siempre las normas de la competición, a tus compañeras, y a la gente en general”.

“En este planeta no hay logro ni reconocimiento que tú no tengas. El decirte gracias está claro, yo quiero que ahora que pase el tiempo seas consciente de todo lo que has conseguido y de lo que significas para el deporte español. El consejo es tu casa, el deporte es tu casa, y siempre que quieras queremos que colabores con nosotros, enseñándole a todos los deportistas lo que hay que hacer”, apuntaba Blanco en su discurso de despedida a la berciana. “De Camponaraya al cielo, eres única”, señaló.

Además, el presidente ha querido recalcar que “hoy no es un día triste porque te veo plena, has conseguido lo que querías, es el momento, y dices adiós”, algo de lo que también ha reforzado Valentín, pues asegura que se va “feliz” de haber conseguido todos sus objetivos y siendo consciente de que “con una lesión de cadera es complicado el poder estar al 100%, y no voy a volver a competir si no soy la Lydia Valentín que siempre ha competido”.

La deportista aseguraba que después de “un año y pico” de lesión, prefiere “cuidar su cadera, que tengo un vida por delante”. Asimismo, señala que ha sido una decisión meditada, “no ha sido de un momento para otro, cuando tú sabes que no puedes dar más se pone el punto y final, por eso me voy plena, llena, feliz”.

De todo lo que Lydia Valentín ha conseguido en estos años, ella no duda en los tres momentos más felices de su carrera: “la primera vez que gané el campeonato de Europa , la primera vez que gané el mundial y la primera vez que subí a un pódium olímpico”.

Palmarés de Lydia Valentín

A lo largo de su dilatada carrera en la halterofilia, Lydia Valentín se ha convertido en una de las mejores levantadoras de la historia de este deporte y, sin ninguna duda, en la mejor de nuestro país.

Entre sus logros destacan por encima de todo sus tres medallas olímpicas: oro en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y bronce en Río 2016, además de una cuarta participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la lesión que ha terminado poniendo fin a su carrera le impidió pelear con las mejores.

El palmarés de Lydia Valentín se completa con dos victorias en el Campeonato del Mundo (2017 y 2018), donde también logró una plata en 2019 y un bronce en 2013. En los Campeonatos de Europa suma cuatro títulos continentales (2014, 2015, 2017 y 2018), cinco platas (2008, 2009, 2012, 2013 y 2019) y tres bronces (2007, 2010 y 2011). También fue medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo 2018 y ganó en 15 ocasiones el Campeonato de España. Además, ostenta los récords nacionales de arrancada, dos tiempos y total olímpico en las categorías de 76 y 81 kilos.

Sus logros deportivos la llevaron a ser nombrada mejor halterófila del mundo en 2017 y 2018 y a recibir el Premio Nacional del Deporte en 2016, así como las medallas de oro plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.