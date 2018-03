Lydia Valentín: “Hemos conseguido el objetivo. Estoy muy feliz”

Lydia Valentín celebrando su cuarto campeonato de Europa. / Isaac Morillas.

La haltera berciana, Lydia Valentín se ha mostrado muy contenta tras conseguir la triple corona en el Europeo de halterofilia en la categoría de 75 kilos que se está celebrando en Rumanía. “Fuimos asegurar. Esa la estrategia que teníamos tanto mi entrenador como yo. Al final lo conseguimos y por ello estoy muy feliz. Además esta cita ha sido especial porque he conseguido pasar a la historia de mi país al ser la haltera con más títulos continentales. Quiero disfrutar de este momento que es mágico” aseguró.

“Hace apenas tres meses conseguí el título en el Mundial y ahora lo hago en el Europeo, por lo cual no me puedo quejar. No hemos tenido tiempo de preparar este campeonato al 200 por cien pero hemos llegado bien como se ha demostrado. El objetivo se ha cumplido y eso es lo más imporante. Sigo cosechando éxitos y cumpliendo mis sueños” relejó en declaraciones a LaLiga4Sports.

Lydia Valentín ha confirmado además su presencia en Tarragona en los Juegos del Mediterráneo que se van a celebrar del 22 junio al 1 de julio.