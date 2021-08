Lydia Valentín se retira a media competición de los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión

Lydia Valentín en los Juegos Olímpicos de Tokio / Comité Olímpico Español

La berciana Lydia Valentín no se llevará medalla en esta ocasión. La tres veces medallista olímpica inició su competición en la categoría de 87 kilos y abandonó por molestias físicas.

La halterófila berciana quedó segunda de su grupo tras la surcoreana Kang Yeoun-hee, que levantó 231 kilos (103 en arrancada y 128 en dos tiempos) y quedaría por delante en las opciones de medalla, a falta de que se dispute el grupo A en las próximas horas.

“Ya en la arrancada sentía que no descansaba las piernas y me costaba meterme abajo. Una vez hice el primer intento vi que se podía complicar. Intenté calentar dentro antes de salir pero comprobé que tenía dolor y que no iba a ir a mejor. Decidí no salir a los dos últimos intentos. Ahora quiero recuperarme al cien por cien, que es lo que más me interesa”, aseguró Lydia Valentín al diario Marca.

❤️ Nos enseñaste que no hay imposibles.

➡️ Nos enseñaste a creer, celebrar y vibrar.

✨ Lydia Valentín (@lydikit) eres #ElCorazónDeEspaña y siempre lo serás. 📍Sea cual sea el resultado. Sea cual sea el lugar. ¡Siempre a tu lado!#Tokyo2020 pic.twitter.com/HCtCH2Lvrx — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 2, 2021