Lydia Valentín no compite en La Habana pero realiza su pesaje para acudir a los Juegos Olímpicos de París

Asegura que todavía no se encuentra al 100% tras varios meses de lesión

Lydia Valentín. / RTVE

Aunque el pasado 6 de junio se anunciaba que Lydia Valentín competiría en el Grand Prix de La Habana para conseguir su pasaporte para los Juegos Olímpicos de París 2024, lo cierto es que finalmente no ha llegado a competir, ya que todavía no se encuentra al 100% tras varios meses de lesión. Así lo anunciaba la deportista en sus redes sociales, que aseguraba que "ya fui a Tokio lesionada y no quiero competir más lesionada".

Aún así, la de Camponaraya asistió a Cuba para llevar a cabo su pesaje y mostrar su intención de acudir a la cita olímpica, que sería la quinta para la berciana.