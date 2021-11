Lydia Valentín recibe el premio a la trayectoria deportiva en la III Gala Mujeres Deportistas del Ayuntamiento de Madrid

La berciana Lydia Valentín recibió este lunes 22 de noviembre uno de los galardones que el Ayuntamiento de Madrid concede para homenajear a las mujeres “poderosas” en la III Gala Mujeres Deportistas.

La halterófila recibió el Premio a la trayectoria deportiva personal, vinculada a la práctica deportiva. “De verdad que yo ya no se si merezco tantos. Me hacen mucha ilusión y más este año que no ha ido como me hubiera gustado…”, aseguró la berciana en sus redes sociales. También lanzó un mensaje de ánimo: “Ningún mar en calma hizo experto a un marinero… seguimos”.

Durante el acto, en el que se ha proyectado un vídeo en recuerdo a las deportistas fallecidas durante el último año, el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid han hecho entrega de un ramo de flores a las familias de las deportistas Elena Legarra, amazona, y Mercedes Ateca, ciclista. Dos mujeres a las que Almeida ha puesto como ejemplo a seguir tanto en su actividad deportiva como en su vida diaria, “porque ellas fueron poderosas para que vosotras podáis ser poderosas”.

El Premio al evento deportivo que impulsa la participación de la mujer en el deporte para la Carrera de la Mujer; Premio al éxito deportivo durante la pasada temporada a nivel individual para la triatleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio; Premio al éxito deportivo durante la pasada temporada de un equipo para el Movistar Estudiantes Femenino; Premio a la trayectoria de una entidad vinculada a la práctica deportiva para la Selección Nacional Femenina de Waterpolo; Premio a la experiencia local en la promoción de las mujeres deportistas para la AD Balonmano Villaverde y el Premio a la trayectoria profesional dedicada al deporte y a la difusión y promoción de la mujer deportista para Paloma del Río.