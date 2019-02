Lydia Valentín recibe el oro de Londres 2012

Lydia Valentín, con la medalla de oro de Londres 2012 que recibió este jueves en la sede del Comité Olímpico Español / @COE_es

La halterófila berciana Lydia Valentín recibió este jueves, en las instalaciones del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Lydia había sido cuarta en la competición, pero la descalificación por dopaje de las tres primeras clasificadas en 2016 terminó dándole el título olímpico a la de Camponaraya, que por fin recibió la tan ansiada presea.

“Tokio está a las puertas, pero ahora mismo quiero disfrutar de este oro olímpico que es historia para mi país y mi deporte”, confesó la halterófila berciana, “feliz” de tener por fin con ella sus tres medallas olímpicas para “seguir mirando al futuro”. “Este oro da visibilidad a un deporte duro”, aseguró minutos antes de dirigirse a su equipo.

En este sentido, Valentín tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, el presidente de la Federación Española de Halterofilia, Emilio Estarlik, y su homólogo internacional, Tamás Aján. De igual modo, no olvidó de sus entrenadores (Matías Fernández e Isaac Álvarez), así como de su psicólogo (Miguel Ángel Bureo), fisioterapeuta (Roberto Galán) y su médico (Gonzalo Moneva) en el marco de “un sueño conjunto”.

La de Camponaraya, que se colgó la medalla de oro con un auditorio en pie que no se sentó hasta escuchar los últimos acordes del himno olímpico, se mostró “realmente emocionada” y “afortunada” tras incidir en que han trabajado “muchas horas” en favor de una halterofilia que “en España no estaba igual de evolucionada que en otros países”. Las lágrimas llegaron para Valentín en el momento de hablar de su familia, “una pieza fundamental” que “de no existir, no hubiera hecho nada de esto posible”.

Sus padres (Luis Ángel y Estrella) y hermanas (Diana y Macarena), acompañadas por su sobrino (Aitor) y cuñado (David), estuvieron acompañándola en un escenario en el que la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, destacó una medalla de oro “bien merecida y trabajada” que, a su juicio, es consecuencia del “esfuerzo, sacrificio y calidad humana” de una atleta que “tiene una forma de entender la vida basada en los principios del respeto, la honestidad y el juego limpio”. “Demasiados podios arrebatados para un referente mundial que has roto barreras y estereotipos”, lamentó, celebrando que se haya hecho “justicia”.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, presentó el acto destacando “la grandeza de Lydia y de todas las personas que le han ayudado a hacer historia. Con coraje, trabajo y paciencia te has convertido en la mejor del mundo. Y lo mejor es que siempre has sido tú. Eres una leyenda del deporte español y entras tu historia se escribe con letras de oro”.

Por su parte, el máximo mandatario de la Federación Internacional de Halterofilia, Tamás Aján, calificó a la levantadora berciana de “referente que nos llena de orgullo. Es una campeona y una gran persona”. Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, se dirigió a Lydia afirmando que “eres un icono, has roto estereotipos y nos has hecho vibrar. Eres un ejemplo dentro y fuera de España”.