Lydia Valentín también se despide de su cargo en la RFEF

Lydia Valentín, durante su acto de despedida en el Comité Olímpico Español. / COE

Apenas unos días después de su retirada oficial del deporte profesional, esta semana se ha confirmado que Lydia Valentín ha sido despedida de su cargo en el Observatorio de Igualdad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un puesto que ocupaba desde 2020 y por el que, según la información adelantada por Relevo, la halterófila de Camponaraya percibía 27.000 euros anuales.

El Observatorio de Igualdad de la RFEF fue impulsado en 2020 por el expresidente de la federación, Luis Rubiales, pero no se le conocen hitos a lo largo de estos tres años y medio. De hecho, según apunta el citado diario deportivo, Lydia Valentín no acudió jamás a ninguna reunión del mismo.

En el acto de despedida de la levantadora berciana celebrado el pasado jueves en la sede del Comité Olímpico Español (COE), Valentín respondió así a la pregunta que le realizaron sobre su papel en el órgano de la RFEF: "Yo estoy contenta por ser desde el 2020 miembro del Observatorio de la Real Federación de Fútbol. Se han portado conmigo muy bien; feliz con mis compañeras... Y hasta aquí. Al final, yo me he centrado en ayudarles en todos los eventos que hemos tenido para fomentar el deporte, que al final es lo que nos gusta. El deporte, el deporte femenino, el deporte masculino, el talento en general.... Y hasta ahí. Feliz con la Real Federación Española de Fútbol y feliz por que hayan contado conmigo cuando soy de una federación que no tiene nada que ver con ellos".