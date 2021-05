La madre de Heidi reconoce la maleta donde se halló su torso y acusa al Rey del Cachopo

César Román defiende su inocencia y sostiene que la difunta huyó a Honduras por un problema de drogas y que el cuerpo de la maleta no es el de ella

La madre de la asesinada Heidi de Paz ha declarado este miércoles.

Gloria Francis, la madre de Heidi Paz, ha declarado este miércoles en la tercera sesión del juicio oral que comenzó en la Audiencia de Madrid este lunes contra César Román, conocido como el Rey del Cachopo, acusado de matar y descuartizar a su pareja, la hondureña de 26 años. La madre ha reconocido la maleta donde se halló el torso de la víctima y ha explicado que era propiedad de Román y que este era un celoso enfermizo.

Sobre el embarazo de la víctima, que terminó en un aborto supuestamente involuntario, Francis ha dejado en el aire que se lo provocase él. “Me dijo que se había caído, le dije que no me lo creía y me respondió ‘ya te contaré’, ha apostillado.

Además, ha negado que su hija tuviera cualquier relación con el trapicheo de drogas, como indicó el martes el acusado que, con el fin de demostrar su inocencia, la implicó en un robo de cocaína entre bandas, lo que habría provocado su fuga. Y es que el Rey del Cachopo insiste en que el cuerpo de la maleta no es el de Heidi y que esta se encuentra en Honduras.

El Rey del Cachopo defiende su inocencia y su defensa se basa en primer informe de la autopsia se determinó que el cadáver correspondía a una persona caucásica y que no había tenido hijos, lo que descartaría que fuera la pareja de Román, de raza negra y con dos niños. Un segundo informe identificó el ADN de Heidi.

En su contra está la declaración del taxista que le llevó a una nave industrial, alquilada por Román, con una maleta de gran peso donde el acusado habría prendido fuego a la misma, según la investigación, que el acusado pone en duda.

Por este crimen, la Fiscalía pide 15 años y cinco meses de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de Heidi pide 25 años.