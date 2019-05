Madrid decidirá los pactos

Los tres grandes partidos políticos nacionales, PSOE, PP y Ciudadanos, han constituido en Madrid sus respectivas comisiones de pactos. El objetivo es negociar y dar cierta coherencia nacional a los pactos que los tres partidos van a empezar a negociar esta misma semana para hacer gobernables grandes ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Eso de que gobierne la lista más votada quedó superado cuando PP, Ciudadanos y Vox acordaron gobernar en Andalucía en contra de la lista más votada, el PSOE. El centro derecha no entiende de cordones sanitarios contra la extrema derecha.

Así que la gobernabilidad de, por ejemplo, Castilla y León, quedará supeditada a una serie de pactos en los que entrarán en liza otras comunidades como Madrid, Murcia o Aragón, por poner varios ejemplos. En Castilla y León el PP se ha dado un batacazo –ha perdido 12 procuradores- frente a un ganador claro, el PSOE –ha obtenido 10 procuradores más- con un tercer partido, Ciudadanos, a modo de bisagra que ha subido hasta los 12 escaños. Si se aplica el modelo andaluz, la suma de PP, Ciudadanos y Vox, gobernará el candidato Mañueco, quien hace apenas unos días calificaba a Ciudadanos de “caballo de Troya” para hacer entrar a hurtadillas al PSOE en el gobierno de la comunidad. Ahora puede ser que el beneficiado de la construcción del “caballo de Troya” sea el propio PP, a lo que Mañueco no tendrá nada que objetar.

En la capital leonesa los resultados del domingo 26M han sido muy ajustados. El PSOE fue el partido más votado por algo menos de quinientas papeletas, lo que ha dado un empate a 9 concejales. Al final, Ciudadanos, con cuatro concejales, los mismos que tenía hasta ahora y con la moral por los suelos al no cumplirse sus expectativas de que una mujer pudiera ser la primera alcaldesa de la capital, tendrá que actuar a lo Bertrand Duguesclin. Deberá elegir entre Pedro I y Enrique de Trastámara, mientras repita la frase histórica de “ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”. ¿A quién sujetará el brazo homicida Gemma Villarroel? ¿A Antonio Silván o a José Antonio Diez? Sea quien sea, no lo decidirá ella, eso está claro. El guión se lo escribirán y se lo enviarán desde Madrid. Ciudadanos ha sido, junto a IU y Podemos, la gran decepción de la noche electoral en la capital leonesa. No crecer es un tremendo fracaso.

Silván repasa estos días el papel de Enrique Trastámara. Ya lo escenificó en la noche electoral: “Ha ganado el centro derecha”. Y comenzó a abrazarse con todo el mundo que tenía a mano, incluidos algunos periodistas. La verdad es que el resultado no ha sido tan malo para Silván. Ha aguantado. Y ya lo decía Cela: “Resistir es vencer”. Esa capacidad de aguante ha desconcertado al socialista Diez, quien veía más cerca que nunca su sueño de ser alcalde. Ahora deberá esperar a que desde Madrid los distintos comités de pactos decidan quién será el alcalde de León.

Dónde sí ha saltado la sorpresa ha sido en la Diputación, feudo histórico del PP. El hasta ahora imbatible Martínez Majo ha sido vencido no sólo en el Palacio de los Guzmanes sino también, y es lo más doloroso, en su Ayuntamiento de Valencia de don Juan. Tiene pocas posibilidades de seguir presidiendo la Diputación. Pero, al ser una elección indirecta, la prudencia obliga a esperar a que se elijan los nuevos diputados provinciales.