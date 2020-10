Maika González pide al alcalde de Cacabelos “que se deje de pataletas”

La portavoz del PSLFxC asegura que "en estos 16 meses de desgobierno no se ha hecho nada que no sea destruir"

Rueda de prensa del Partido Socialista de Libre Federación por Cacabelos / QUINITO

La portavoz del Partido Socialista de Libre Federación por Cacabelos (PSLFxC), Maika González, analizó este viernes la situación de la Villa del Cúa asegurando que “han sido 16 meses de desgobierno en los que en este municipio no se ha hecho nada que no sea destruir” y pidió al alcalde, Junior Rodríguez, y a su equipo de Gobierno que “se deje de pataletas y haga su trabajo como regidor de este Ayuntamiento”.

González aseguró que “estamos cansados de la actitud de Junior Rodríguez. Les dimos el gobierno con nuestro apoyo en la investidura porque no había otra opción de izquierdas. Desde entonces nos ha hecho el vacío total y ahora nos acusa de no querer hablar con él. Si sólo se acuerda de mí cuando truena, no puede esperar que me ponga a sus pies en cuanto me llama”.

Las críticas del PSLFxC llegaron al punto de asegurar que “la pandemia les ha venido de perlas para no tener que trabajar en ninguna actividad. Están cobrando por salir en la foto y exigir a los demás que hagan el trabajo que les corresponde. No veo que se merezcan esos sueldos”, aseguró en referencia al pleno celebrado el jueves.

Del mismo modo, negó que su partido haya votado “en connivencia con el PP. Jamás vamos a apoyar al Partido Popular, pero somos libres en nuestro pensamiento y en nuestro voto, y cuando no estemos de acuerdo con algo lo vamos a dejar bien claro”. Es más, reiteró que existía un pacto entre PSOE y PP en Cacabelos “que se había fraguado mucho antes de escenificarse en aquel pleno de agosto que aprobó esos sueldos desorbitados. Me hace gracia que ahora se nos acuse a nosotros de acercarnos al PP cuando hemos mantenido nuestra negativa de entonces a esos sueldos abusivos”.

Respuesta a Morán

Por otro lado, Maika González quiso responder al presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, “que dijo algo así como que Canedo y Maika no deberían estar en política. Lo primero, el cariño es mutuo, y lo segundo, tiene razón, porque las políticas honradas y trabajadoras, como es mi caso, no pueden existir, porque si no, no tendrían cabida políticos como Canedo o Morán, que se mueven por intereses”.