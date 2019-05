Maika González (Socialistas por Cacabelos): “Los cargos públicos estamos para dar servicio, ayuda y apoyo”

Maika González

Maika González es la candidata a la Alcaldía por Socialistas por Cacabelos, una formación de nueva creación nacida tras la salida del PSOE del actual alcalde, Sergio Álvarez, de la propia González y de otros tres ediles que en la actualidad integran el equipo de gobierno.

Preséntese brevemente.

Soy Mª del Carmen González Fernández pero todo el mundo me conoce como Maika, tengo 45 años. Aunque no he nacido en Cacabelos llevo más de la mitad de mi vida aquí, donde han nacido mis dos hijos y donde estoy totalmente integrada. Durante estos cuatro últimos años he sido 1ª teniente alcalde y concejala de Deportes, Juventud y Medio Rural de este Ayuntamiento, aunque mi profesión es la de auxiliar de enfermería, un trabajo que desempeño desde hace 15 años en el Hospital El Bierzo y que compagino con la responsabilidad adquirida con los vecinos de nuestro municipio. Me considero una persona muy activa, implicada y colaboradora al cien por cien en las actividades municipales, no solo en las organizadas desde el Ayuntamiento sino también en todas las iniciativas que los vecinos y vecinas proponen; de hecho, pertenezco a varios asociaciones locales y fui presidenta del Ampa del Colegio Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos durante cuatro años. También he dado cursos de formación en mi categoría laboral en residencias de ancianos a cargo de la Junta de Castilla y León.

Creo firmemente que tengo un espíritu de lucha y dedicación hacia las personas y afronto este reto con mucha humildad porque considero que los cargos públicos estamos por y para dar servicio, ayuda y apoyo a nuestro municipio, y no al revés, el Ayuntamiento debe ser y es la casa de todos y todas.

¿Nos podría valorar la legislatura que ahora termina?

Durante estos últimos cuatro años he formado parte de este equipo de gobierno defendiendo una gestión global de Ayuntamiento, de transparencia, información a los vecinos y vecinas y participación. Como integrante de ese equipo me siento orgullosa de haber conseguido sanear las cuentas municipales reduciendo la deuda pública a la mitad. Todo ello a pesar de la judicialización desproporcionada y sin medida a la que hemos sido sometidos por parte de la oposición, que ha intentado por todos los medios desestabilizar nuestro gobierno, demostrando su poco interés por el bienestar del municipio.

A pesar de ser un equipo de gobierno integrado por tres grupos políticos diferentes hemos conseguido formar un grupo cohesionado, trabajador y cercano, y hemos llevado a cabo un gran trabajo en busca del bien común, siempre mirando por los intereses de nuestro vecinos y no por nuestros propios intereses.

He sido responsable de la concejalía de Deportes, Juventud y Medio Rural, poniendo en marcha iniciativas novedosas y haciendo todo lo posible por integrar y hacer participes a nuestros jóvenes de las actividades que día a día surgían desde mi concejalía y en colaboración con todas. Hemos dejado en manos de los jóvenes la propuesta de actividades para así hacerles sentirse parte integrante del municipio ( Skaperum o Bahemot, donde lo recaudado fue íntegramente donado a los chicos y chicas del instituto para la excursión de fin de curso).

Además, siempre me he mostrado abierta a colaborar en todas las iniciativas nuevas que cualquier vecino o asociación creyera conveniente poner encima de mi mesa, como la Fiesta de Recreación Histórica Romana, asociación a la que pertenezco, o el Rally Sprint de la Mencía en el que he colaborado activamente con la escudería organizadora, de la que me siento orgullosa ya que está integrada en un 99% por mujeres. Otras actividades deportivas de toda índole que han solicitado la ayuda de mi Concejalía han sido la Trepaviñas, Gladiatus Race o el Torneo de fútbol sala, todas con gran éxito y afluencia de público.

Desde mi concejalía he intentado impulsar que todos los niños y niñas de nuestro municipio tuvieran acceso a los deportes programados desde nuestras escuelas deportivas con ayudas a las familias desfavorecidas y numerosas, esta ha sido mi máxima prioridad.

Como actividades importantes dentro de mi concejalía cabe destacar, aparte de las escuelas deportivas, la Carrera Popular de Pascua de la que este año celebramos ya su 37 edición, la XV edición de la Ruta de la Mencía, los campamentos de verano, la Marcha Nocturna, la Popular San Silvestre, torneos de Halterofilia, fútbol, baloncesto, judo, patinaje, gimnasia, zumba… Y por supuesto no podía olvidarme de las actividades organizadas para adultos mayores como pilates, yoga, gimnasia de mantenimiento y memoria. Todas ellas con una gran aceptación por parte de los usuarios de las mismas.

¿Cómo surge su candidatura?

Hay una sentencia no firme de inhabilitación para ser alcalde (que no cargo público) contra Sergio Álvarez, actual regidor, sentencia que respetamos pero no compartimos -nos parece injusta-. Todo comienza cuando el alcalde, preservando no solo su integridad sino también la de todos los trabajadores y trabajadoras, solicita, para su incorporación al puesto de trabajo, después de una baja por agresión contra su persona, un informe sobre la aptitud de un trabajador municipal. El trabajador le denuncia por pedir ese informe y de ahí proviene la sentencia.

A raíz de estos hechos, el PSOE Provincial abre un expediente sancionador a Sergio Álvarez y disuelve la Ejecutiva local, creando una Gestora con personas ajenas a la agrupación de Cacabelos y sin contar con ella e impidiendo a nuestro candidato presentarse a las elecciones. Este hecho, a todas luces antidemocratico, según los estatutos del partido, da lugar a que un 60% de los militantes de la agrupación se den de baja de militancia.

Ante la postura del PSOE Provincial, en el que militábamos 5 integrantes de este equipo de gobierno con Sergio Álvarez al frente y con cuyas siglas nos presentamos a las anteriores elecciones, la Agrupación de Electores Socialistas Por Cacabelos surge para que nuestro candidato revalidara la candidatura que tan buenos resultados ha cosechado, después de haber hecho un trabajo impecable.

Este Grupo Político Socialista Independiente, ante la definitiva prohibición para ser candidato de Sergio Álvarez, decide continuar adelante como reconocimiento a su gran labor y con el interés de continuar su legado de trabajar por y para nuestro municipio y contando con todos los vecinos y vecinas.

¿Nos podría mencionar algunos de los proyectos que su candidatura considera necesarios para el municipio y que contempla su programa?

Son muchos pero podría mencionar los siguientes:

– Gran prioridad en la continuación de creación de empleo, aunque con respecto a la legislatura anterior del PP ya hay una mejora del 8% aprovechando la buena gestión económica de nuestro equipo de gobierno.

– Creación de nuevas zonas de aparcamiento.

– Renovación y ampliación de zonas infantiles en las pedanías.

– Continuar con el desarrollo de la nueva zona de baño en la Playa Fluvial.

– Soterramiento progresivo de contenedores de basura y reciclaje y mejora del mobiliario urbano y marquesinas.

– Nuevo plan de ampliación de alumbrado.

– Mejora de los caminos rurales y la ciudad deportiva.

– Participar en la concienciación de los vecinos para contribuir a que Cacabelos sea un municipio limpio y respetuoso con el medioambiente, en definitiva, un municipio para vivir.