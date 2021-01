A distribución seguirá ata rematar todas as solicitudes que se presenten por parte dos veciños durante o prazo marcado polo Concello do Barco

Esta campaña permitirá que os máis de 100 comercios do Barco que se adheriron poidan ingresar ata 250.000 euros dos usuarios do servizo. O Concello puxo a disposición dos veciños 5.000 tarxetas de 50 euros cada unha para a súa utilización no comercio local.

Polo de agora, máis de 1.600 persoas presentaron a súa solicitude para conseguir a tarxeta. As listaxes de citados diariamente poden consultarse no seguinte enlace:

https://www.concellodobarco.gal/gl/mais-barco/resolucions