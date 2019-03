Majo defiende el “interés máximo y prioritario” de la Diputación por mejorar las instalaciones de la estación de Leitariegos

II edición del Snow Cross Leitariegos. / LD

El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, defendió hoy que la institución provincial tiene un “interés máximo y prioritario” en mejorar las instalaciones de la estación de esquí de Leitariegos, en el entorno del municipio de Villablino. Después de la plataforma Leitariegos Existe acusase a Diputación de “falta de interés” en las obras, el presidente de la institución provincial aseguró que el ente dispone de “capacidad económica y voluntad política” para llevar adelante un proyecto cuyo presupuesto alcanza los 7,7 millones de euros.

Al respecto, Majo avanzó que “las actuaciones se llevarán a cabo lo más rápido posible” y recordó que los proyectos ya están “encargados y en marcha”, pendientes de recibir el visto bueno de las autoridades en cuanto a su impacto ambiental. “Haremos lo que haga falta por mejorar Leitariegos”, insistió el presidente de la Diputación, que adelantó que el coste de las obras podría llegar a elevarse hasta los nueve millones, de los cuales la Junta financiaría una tercera parte.

Igualmente, el presidente defendió el papel de la Diputación, a través de su responsable de Turismo, Miguel Ángel del Egido, en las negociaciones con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para llevar a cabo un “ambicioso” plan de modernización de las instalaciones, antes incluso de que se presentaran los diversos planes encaminados a la reindustrialización de las cuencas mineras. “Si no fuera por Diputación, allí no existiría nada”, recalcó Majo, que recordó que en ese momento, la mejora de Leitariegos era “un asunto que no había demandado nadie”.