Majo seguirá defendiendo la portería del Bembibre Hockey

Majo, durante un partido con el Bembibre Hockey. / Mila

El Bembibre Hockey continúa apuntalando su plantilla de cara a la próxima temporada y en las últimas horas anunció la renovación de la portera María José Giraldo, 'Majo', una de las piezas claves en la temporada del ascenso del equipo berciano con sus intervenciones bajo los palos.

Junto a su papel en el primer equipo, Majo también ejerce, junto a su compañera Juanita Alzate, como entrenadora de un grupo de niños en la Ribera y en Bembibre, lo que la ha convertido en una de las jugadoras más queridas por la afición bembibrense.

Tras cerrar su continuidad en las Águilas, Majo se mostró "emocionada y expectante por lo que implica este nuevo reto, el jugar la Ok Liga Iberdrola. Será mi primera experiencia en la categoría y aunque sea nueva para mi, no desconozco la complejidad y sacrificio que deberemos afrontar todo el equipo para poder enfrentarnos y medirnos contra los mejores equipos del país, y me atrevería a decir que de los mejores del mundo".

Por su parte, el entrenador, Carlos Figueroa, no ocultó que "estoy contento de poder contar con ella para afrontar nuestra primera temporada entre lo mejor del hockey patines español. Ha ido superando paulatinamente sus problemas físicos, en la espalda y su enorme compromiso y entrega han hecho que incluso haya jugado partidos lesionada. Veremos qué tal se adapta a la Ok Liga, pero es una jugadora que nos ha dado tranquilidad y ha sido una de las artífices para ascender y lograr el título de Liga".