Makaridze: "Es importante ganar así también"

Giorgi Makaridze. / QUINITO

Giorgi Makaridze fue el gran protagonista de la victoria de la Ponferradina el pasado domingo en Albacete. El georgiano sustituyó a Amir en la portería berciana y con sus intervenciones permitió que los blanquiazules sumaran los tres puntos, poniendo fin a una racha de tres derrotas consecutivas y dejando la portería de la Deportiva a cero seis meses después.

Makaridze habló ante los medios tras el entrenamiento de este miércoles y se mostró "feliz" por su debut y por la victoria: "Estamos muy contentos porque veníamos de una racha mala y fue importante ganar en Albacete, y más de la manera en la que lo hicimos. Fue un regalo, porque no jugamos bien, pero es importante ganar así también".

El portero de la Deportiva desveló que Gomes ya le había transmitido durante la semana que iba a ser titular en el Carlos Belmonte, por lo que verse en el once no fue una sorpresa para él: "Trabajo para jugar y es decisión del entrenador. Tanto Amir como yo estamos bien, listos y trabajando como amigos para ayudar al equipo. No creo que haya superado a Amir, él también ha hecho partidos buenos".

Makaridze repetirá bajo los palos este sábado frente al Tenerife, ya que Amir ha sido convocado por la selección de Irán para disputar dos amistosos ante Uruguay y Senegal, y definió así a su rival: "Vi su último partido. Es un equipo muy sólido, como ya lo era el año pasado. Vamos a ver lo que pasa en el partido".