Málaga-Ponferradina

David Gallego, en el banquillo de La Rosaleda. / LaLiga

David Gallego no se fue contento con el resultado de su debut en el banquillo de la Ponferradina, pero sí con algunas de las cosas que vio a su equipo durante el partido ante el Málaga: "El equipo ha hecho un partido para estar satisfecho en líneas generales y se han empezado a ver cosas que nos van a hacer un equipo difícil de batir. Al final el fútbol son detalles y no hemos tenido suerte en esos detalles. Creo que hemos merecido mínimo el empate. El único pero que puedo poner al equipo es que cuando nos han marcado hemos querido ir demasiado rápido y eso te penaliza, hay que tener más pausa y no ir tan precipitados".

El entrenador blanquiazul insistió en que "ha habido fases en las que hemos jugado francamente bien y este es el camino que queremos empezar, aunque tenemos que mejorar, obviamente" y no quiso excusarse en los pocos días que lleva al frente del equipo: "Para preparar un partido no hace falta entrenar mucho, para preparar al equipo sí hace falta tiempo, pero he visto cosas que me han gustado mucho".

En cuanto a la situación en la tabla de la Deportiva, que puede caer a puestos de descenso esta jornada, Gallego manifestó que "estamos en la jornada 17 y los objetivos se consiguen en la 42. No podemos confundir resultados y rendimiento. Vamos a aceptar el rendimiento, si va siendo mejor los resultados van a llegar seguro. Aunque hubiéramos ganado hoy tenemos que seguir ganando porque con 20 puntos no conseguimos el objetivo. Quedan tantísimas jornadas que ahora en lo que nos vamos a ocupar es en que el equipo asimile pronto los conceptos que queremos incorporar y a partir de ahí dedicarnos a que siga creciendo".