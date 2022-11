David Gallego. / QUINITO

David Gallego resumió este viernes, en la previa del Málaga-Ponferradina, la situación que se encontró tras asumir el mando del equipo berciano, asegurando que “me he encontrado un equipo muy receptivo, con mucha concentración en lo que les pedimos y que ven que lo que les intentamos inculcar es el camino. Vamos a coger muchas cosas que están trabajadas por el anterior entrenador y meter el ADN de lo que queremos”.

De momento, ese ADN va llegando en pequeñas píldoras, ya que Gallego asume que “hemos tenido que sintetizar mucho porque hay que competir el sábado y no tenemos tiempo, así que hemos ido a lo mínimo que queremos para competir en Málaga y estamos contentos con lo conseguido”. Respecto a ese partido, el técnico blanquiazul aseguró que “de inicio nunca me conformo con nada que no sea ganar, luego el partido dirá si un punto es bueno o no, pero el equipo tiene que sentirse ganador cada semana”.

Una de las claves en estos primeros días de trabajo ha sido la defensa, toda vez que la Deportiva es el equipo más goleado de la competición: “Hemos tenido casi más información hablada que trabajada en el campo, lo vamos a definir más a base de entrenar, pero lo que es innegociable es que el equipo tiene que ser intenso y solidario, y creo que estamos en condiciones óptimas para hacer un buen partido en Málaga”.

Asimismo, Gallego incidió en el aspecto psicológico, concediendo que “es un equipo que ha tenido fases brutales de avasallar al rival y ante la adversidad cambiaba totalmente. Independientemente del resultado hay que competir hasta el final y vamos a incidir en eso también”.

Un Málaga tocado, pero no hundido

Respecto al partido del sábado, David Gallego aseguró que “me espero cualquier cosa, porque hay que estar preparado para todo, pero siempre partimos de la idea de que nos vamos a encontrar al mejor rival posible, y el mejor Málaga tiene un talento individual espectacular y creo que tiene menos puntos de los que merece. Están en una situación complicada que les puede servir de estímulo o todo lo contrario, tenemos que saber interpretar lo que pase en el campo. Estoy seguro de que el Málaga va a salir a por todas porque Mel se crece ante la adversidad”.

Málaga-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Málaga-Ponferradina de la decimoséptima jornada de Liga de Segunda División se disputa este sábado, 26 de noviembre, a las 16.15 horas en La Rosaleda y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en varias plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el catalán Rubén Ávalos Barrera, que estará auxiliado desde el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.