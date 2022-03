Jon Pérez Bolo. / SDP

Jon Pérez Bolo adelantó su habitual rueda de prensa de los viernes a este jueves, ya que el equipo viajará mañana a Málaga, donde el sábado se mide al equipo andaluz en La Rosaleda. El técnico vasco de la Ponferradina tiene, en principio, disponibles a todos sus jugadores, después de que Agus Medina cumpliera sanción ante el Ibiza, pero desveló que "algunos tienen molestias y cansancio. Tomaremos decisiones una vez en Málaga en función de sus sensaciones".

El entrenador de la Deportiva rechazó que el equipo esté atravesando por un mal momento tras los empates ante Alcorcón e Ibiza, recordando que "la dinámica es buena, venimos de dos victorias y dos empates en los últimos cuatro partidos. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma y no volvernos locos, si no puedes ganar, tampoco pierdes". Eso sí, admitió que "es cierto que hacemos lo difícil, que es ponernos por delante, y en los dos últimos partidos no hemos podido mantenerlo, pero trabajaremos para conseguirlo".

Bolo insistió en que los dos últimos empates pueden tener su valor, a pesar de que en ambos casos la Ponferradina se adelantó en el marcador: "El equipo no es conformista. Después del partido contra el Ibiza estaban enfadados, pero cuando lo piensas más en frío le das importancia al punto sumado porque a final de temporada te puede servir para conseguir algo imporante".

Respecto a su rival de este sábado, un Málaga que pugna por poner tierra de por medio con la zona del descenso, el entrenador blanquiazul aseguró que "espero que no sea el momento de su reacción, porque vamos a por los tres puntos. Es una buena plantilla e intentarán repetir la victoria del otro día. Será difícil, como todos los partidos".

Málaga-Ponferradina. Horario y dónde ver

El Málaga-Ponferradina de la 31ª jornada de LaLiga SmartBank se disputa este sábado, 12 de marzo, a las 21.00 horas en el estadio de La Rosaleda y se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga. El partido será dirigido por el colegiado catalán Víctor García Verdura, ayudado desde el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.