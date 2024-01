Malena Alterio y David Llorente abren el abono de invierno del teatro Bergidum

David Llorente y Malena Alterio protagonizan ‘Los amigos de ellos dos’ en el teatro Bergidum. / Sergio Parra

Los amigos de ellos dos, una inquietante comedia sobre la amistad de los argentinos Matías del Federico y Daniel Veronese interpretada por Malena Alterio y David Llorente, abre el programa de abono Ancha 15 de invierno del teatro Bergidum este viernes a las 20.30 horas con las localidades agotadas.

Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante, pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. ¿Por qué llegan siempre tarde? ¿Qué rol ocupamos en la vida de ellos dos? ¿Se interesan realmente por nosotros? ¿Habrá llegado el momento de mostrarles nuestro descontento?

Los amigos de ellos dos reflexiona sobre cómo percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad. El tema que expone la obra es interesante e invita al debate. ¿Qué pasa cuando nos valoramos más por la mirada ajena que por la propia? O, lo que es peor aún, cuando la opinión del otro es lo que nos otorga identidad. Tal vez eso nos ocurra un poco a todos, pero, claro, hay casos y casos. Como el de la pareja que anima la acción en la pieza de Daniel Veronese y Matías del Federico. De todos modos, vale aclararlo, Los amigos de ellos dos es una comedia. Y si bien al final todo se oscurece, lo que prima es el humor y los diálogos hilarantes.

Malena Alterio, actriz muy conocida en España por el gran público a raíz de su participación en la exitosa serie de televisión Aquí no hay quien viva, y David Llorente, que recientemente ha recibido en los Premios Feroz 2023 el galardón a mejor actor de reparto de una serie por No me gusta conducir, protagonizan la función, dirigida por Daniel Veronese.