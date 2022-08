La nueva Feria de las Rebajas de verano en Ponferrada arranca el 25 de agosto

El presidente de la Asociación Templarium, Felipe Álvarez, ha presentado la nueva edición de la Feria de las Rebajas que se celebrará como cada año en la capital berciana. En esta ocasión, y como ya ha ocurrido en las dos ediciones anteriores, no se va a poder celebrar en el Museo del Ferrocarril. En su lugar, las rebajas se llevarán a cabo en los más de cien establecimientos adheridos, que estarán marcados con globos blancos, del 25 al 27 de este mismo mes.

Para celebrar la ocasión, por cada compra en uno de estos locales el cliente recibirá un vale para una consumición mínima en los establecimientos de hostelería participantes. Las rebajas alcanzarán hasta el 80 por ciento de descuento, y el presidente de la Asociación espera que este sea un incentivo suficiente para impulsar la campaña de rebajas, puesto que asegura que "ya fueron complicadas las de invierno, y las de verano parece que también lo serán". "Esperamos que la gente se mueva, que la gente nos apoye a los establecimientos y que se aprovechen de esos descuentos tan importantes", recalca Álvarez. Mañana, jueves 25 de agosto, se realizará un acto de inauguración de la Feria de las Rebajas de verano a las 10.30 junto a la Librería Simón. Estarán presentes la concejala de Comercio y el concejal de Seguridad, junto con la propia Asociación.

Al ser preguntado por la aplicación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energético promovido por el Gobierno Central, Felipe Álvarez ha asegurado que no le importa lo que están haciendo el resto de miembros de la asociación, pero que él no ha cambiado en nada su modo de actuación y que planea seguir incumpliéndolo. Revela, eso sí, que por el momento no ha sido sancionado. "En mi casa mando yo", explica Álvarez, y recrimina al Gobierno que "no estamos en democracia, esto es una dictocracia".