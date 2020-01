Manejo e interpretación de mapas y planos (I)

El Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Castropodame; decidió que sería una buena idea el impartir a los miembros de esta agrupación una ( o más si fuere preciso); lección sobre el manejo de los planos. Se trata de explicar al ciudadano corriente unas cuestiones muy básicas y elementales sobre este asunto. Como me pidió a mi que impartiese esas lecciones (a lo que accedí gustoso) consideré que sería buena idea aprovechar los datos que tuve que recopilar para hacer este sencillo artículo que tendrá continuidad en el siguiente.

Después de muchas décadas manejando mapas y planos, entiendo que para el ciudadano corriente, hay esencialmente 4 conceptos o nociones que conocer en lo relativo a los planos. Son las siguiente: orientación, escala, curvas de nivel y coordenadas. Las explico muy brevemente a continuación.

ORIENTACION

Para orientar un mapa o plano basta con comprobar que las letras o los letreros estén en posición correcta. En esta posición la parte superior del mapa es el Norte, la inferior el Sur, la izquierda el Oeste y la derecha el Este. Es lo que ya se enseñaba en las escuelas de los pueblos en los años 60 y antes sin duda.

A efectos prácticos la mayoría de los mapas o planos impresos en papel son cuadrados o rectangulares y por ello los bordes horizontales indican la dirección Este-Oeste y los verticales la dirección Norte-Sur. No obstante, cabría puntualizar a lo dicho que el Este, no es siempre en “punto por el que sale el Sol”. El Sol sale a lo largo del año por diferentes puntos que en general nunca coinciden exactamente con el Este. Se desvían del Este, mas o menos y por ello lo correcto es decir que el Sol sale por el Naciente y se oculta por el Poniente que son unos arcos, cuyos extremos están desviados más o menos del Este y el Oeste.

Por otra parte es muy usual ver que en el interior de un mapa hay una serie de líneas rectas horizontales y otras verticales, que muy a menudo no son los conocidos como paralelos y meridianos. Las primeras indican la dirección Este-Oeste y las segundas la dirección Norte -Sur. Estas líneas forman lo que se denominan generalmente cuadrículas. Conviene al menos saber que hay varios tipos de nortes. Uno es el Norte Geográfico verdadero que corresponde a la dirección fijada por el eje de giro de La Tierra. El otro es el norte definido por las cuadrículas. Los ángulos que forman entre si o las diferencias entre ambos, son tan pequeñas que a muchos efectos prácticos, en planos referidos a pequeñas extensiones de terreno y para el ciudadano corriente se pueden ignorar. Lo mismo ocurre con el Norte Magnético (el que indica una brújula); que no coincide ni con el Norte Geográfico, ni con el norte señalado por las cuadrículas.

Los topógrafos y otros técnicos similares; deben conocer las diferencias numéricas que existen entre los diferentes nortes, pero para el ciudadano corriente esto no es necesario. Los diferencias entre el Norte Geográfico y el señalado por las cuadrículas, son debidas a que la red de paralelos y meridianos que cubre toda la superficie terrestre no da lugar a figuras rigurosamente cuadradas ni rectangulares. Los meridianos se juntan o convergen en los polos de La Tierra y por ello dos líneas que se dirijan ambas al Norte nunca son paralelas, si no que tienen a juntarse. Ver imagen adjunta. En las cuadrículas por el contrario esto no ocurre y estas forman superficies rigurosamente cuadradas.

LA ESCALA

Este concepto es asimismo bastante conocido pues en las escuelas elementales de los pueblos se enseñaba. La escala es la relación que existe entre la realidad y el mapa o plano. Por ejemplo si dos puntos está separado en el terreno por 159 metros y en una mapa aparecen a un centímetro uno del otro (0,01 metro) es evidente que la escala es uno a 15.900, es decir que la realidad (distancias) es 15900 veces mayor que lo dibujado en el mapa. En general se buscan relaciones sencillas, de por ejemplo 100 ó 5000 ó 10.000; para facilitar los cálculos pero no hay razón alguna para que la relación sea un número cualquiera, incluso decimal.

La escala se puede también indicar de modo gráfico. Se dibuja una distancia (una línea) en un mapa y se indica con números cual es la distancia que en la realidad tiene esa línea. En general lo que se dibuja es una línea o regleta graduada. Este método tiene la ventaja de que se evitan errores y despistes cuando se amplia o reduce el mapa; pues al hacerlo se amplía o reduce en igual medida la regleta. Si sólo se indica la escala numérica y se amplía o reduce el mapa sin saber en que medida; se pueden cometer graves errores.

En la imagen que adjunto aparecen señalados los paralelos y los meridanos. Es un antiguo mapa de Europa. En planos referidos a pequeñas extensiones de terreno (menos de 100 Km2 por ejemplo), lo más habitual es que en vez de figurar los paralelos y meridianos figuren las cuadrículas, pero no vamos a entrar en estos detalles. De momento con lo dicho basta. En un próximo artículo trataré el asunto de las curvas de nivel y las coordenadas.

Bembibre 23 de enero de 2020

Rogelio Meléndez Tercero