Manejo e interpretación de mapas y planos y (II)

Continuando con el anterior artículo y dejando claro que se trata de unas nociones muy, muy elementales del manejo de mapas y planos trataré muy someramente el asunto de las curvas de nivel y las coordenadas.

LA CURVAS DE NIVEL

Los mapas de carreteras que hasta hace escasos años solía conocer cualquier persona, no representaban el relieve o lo hacían de modo muy poco claro. Se dibujaba la traza de un río o se indicaba a grandes rasgos la posición de una cadena de montañas. De este modo había siempre grandes zonas de un mapa en la que el relieve existente era muy mal conocido. Desde hace siglos así lo habitual. Para subsanar este problema se inventó un sistema de representación mediante curvas de nivel. No se quién y como se inventaron pero en la Red he visto un artículo en el que se afirma que fue Charles Hutton en los años finales del siglo XVIII.

Las curvas de nivel son un modo de representar el relieve y además hacerlo de modo matemático y continuo de tal modo que en cualquier punto de un plano o mapa podemos saber el relieve. Si en un mapa vamos uniendo una serie de puntos que tengan la característica de estar todos a una misma altura o si se quiere a un mismo nivel, el resultado son una serie de líneas en general curvas. Estas son las llamadas por ello curvas de nivel.

Las curvas de nivel se dibujan y representan en los mapas lógicamente a escala como los ríos, caminos o carreteras y se representan de modo que señalen intervalos de alturas separados siempre por una misma diferencia . Por ejemplo 10 metros. En este caso se representan las curvas de los 900, los 910, los 920, los 930 ,…y así sucesivamente metros sobre el nivel del mar. Aunque se podrían escoger cifras “no redondas” ( 952 -962-972,.. por ejemplo); no se hace porque resulta mucho más práctico utilizar números “redondos”. Estas diferencias de nivel entre las curvas se llaman la equidistancia, porque en efecto indican cantidades que son siempre las mismas. La equidistancia puede ser de por ejemplo 10, 20, 50;…metros.

De este modo lo que hacemos es un plano en el que se pueden ver los valles, las montañas y sus pendientes más o menos acusadas; las llanuras y en definitiva el relieve del terreno y lo que es mas importante no sólo verlo si no medirlo. En efecto en una fotografía normal no podemos saber la pendiente de una ladera midiendo sobre ella; pero un en mapa con curvas de nivel si y en consecuencia indicar numéricamente el valor de esa pendiente. En este sentido un mapa con curvas de nivel es más perfecto que una imagen fotográfica. Es a muchos efectos exactamente lo mismo que si tuviésemos delante una maqueta en relieve y a escala del terreno.

Las personas acostumbradas a ver y manejar planos con curvas de nivel, al contemplar uno de estos lo que ven es muy semejante a una maqueta en relieve del terreno. Se requiere cierta práctica pero ello es perfectamente posible y lo digo por experiencia.

COORDENADAS

Las coordenadas son expresiones numéricas, que sirven para indicar la posición de un punto cualquiera en un mapa o plano. El método empleado consiste generalmente en indicar las distancias medidas hasta unas referencias y de modo inconfundible. Para que esto sea posible en general se mide en sentido Este- Oeste la distancia de un punto dado a una línea de referencia y también en sentido Norte -Sur. Es algo así como si queremos situar en una ventana un punto de la misma, tomando como referencia el marco izquierdo de la misma y marco inferior y midiendo las distancias del punto a esos marcos de modo rigurosamente perpendicular. En este caso se trataría de las llamadas coordenadas rectangulares.

Lógicamente la posición de un punto dentro de un plano también se puede determinar indicando la distancia de ese punto a una referencia y la dirección y sentido. Serían en este caso coordenadas polares. A partir de la expresión numérica de la posición de un punto, es decir de las coordenadas podemos dibujar y situar sobre un plano la posición exacta de ese punto.

Adjunto una imagen de un mapa con curvas de nivel con equidistancia de 10 metros y en el que se ilustra además el modo de calcular las coordenadas de un punto. Hay que verlo con atención para sacar interesantes conclusiones. Señalo por último que hoy día en la Red hay una gran cantidad de artículos que hablan de estos temas; que para ser bien entendidos necesitan ser acompañados de muchas imágenes.

Bembibre, 9 de febrero de 2010

Rogelio Meléndez Tercero