Mángel: “Estoy disponible para lo que decida el míster”

Mángel, durante un entrenamiento con la Ponferradina en el Anexo de El Toralín. / QUINITO

El centrocampista de la Ponferradina, Mángel Prendes, fue el protagonista este miércoles en la sala de prensa de El Toralín tras el entrenamiento que el equipo llevó a cabo en el Anexo. El asturiano, que ha participado en los dos últimos partidos saliendo desde el banquillo después de recuperarse de una larga lesión, aseguró que se encuentra ya casi a tope y preparado para ser titular si Íñigo Vélez así lo decide.

Mángel confesó que durante la lesión “le das vueltas a la cabeza pensando en cómo vas a volver, pero me metí bastante caña para reforzar bien las dos piernas y he vuelto bien, tranquilo y cogiendo ritmo. Cada vez estoy mejor con los compañeros”. Así las cosas, el centrocampista blanquiazul trabaja para ganarse un puesto en el once titular de la Deportiva: “Entreno todos los días con la mejor actitud y cada día estoy mejor. Aún me falta algo de chispa pero estoy disponible para lo que decida el míster, para jugar 20, 30, 40 o dos minutos”.

En cualquier caso, el jugador blanquiazul asume que hacerse con un puesto en un equipo que lleva tres victorias consecutivas “es complicado. Sabía dónde venía y la competencia que hay en esta zona, aunque por desgracia en el centro del campo es donde más están afectando las lesiones. Cuanto mejor estemos todos, mejor será para el equipo”.

Mángel también se refirió al sistema de tres centrales con el que la Ponferradina ha ganado los últimos tres partidos sin recibir ningún gol: “En pretemporada lo usamos pero no acabábamos de estar cómodos. Ahora estamos mejor, adaptándonos a los mecanismos y vamos por buen camino. Es un sistema que ya tuve en el Oviedo con algún entrenador y me gusta. Hay que estar muy bien físicamente porque exige mucho, pero una vez que lo trabajemos bien va a ser muy difícil batirnos y arriba podemos hacer bastante daño”.

Ponferradina-Tarazona

En cuanto al partido de este sábado en El Toralín ante el Tarazona, que llega en puestos de descenso, Mángel apuntó que “estos partidos son los que no se nos pueden atragantar en casa. Ellos van a salir a morder y con un extra de motivación y nosotros tenemos que, como mínimo, igualar esa intensidad porque arriba tenemos mucha calidad individual”.

Para este partido se prevé que Íñigo Vélez podrá contar con Carrique e Igbekeme, que este miércoles entrenaron con normalidad con el resto de sus compañeros, mientras que Pol Llonch es duda tras hacer trabajo aparte con el readaptador. Brais Abelenda y Soto serán baja una semana más.