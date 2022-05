Medio millar de vecinos de Laciana y el Bierzo se manifiestan en Valladolid por una sanidad digna

Manifestación por la sanidad pública en Valladolid. / P. Castro

Medio millar de vecinos de Laciana y el Bierzo se manifestaron este mediodía a las puertas de las Cortes de Castilla y León para reclamar una sanidad “digna” para estas comarcas, así como para exigir la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y denunciar que los consultorios médicos del medio rural continúan cerrados, sin médicos y sin servicio de urgencias.

Pilar Martín, una de las portavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Laciana, reclamó a la Junta de Castilla y León que cambie sus políticas sanitarias para acabar con la situación “deplorable” que están sufriendo muchas comarcas del medio rural y que, cada día que pasa, continúa empeorando.

A su vez, también advirtió que los vecinos de Laciana y el Bierzo no pararán hasta que la Consejería de Sanidad atienda sus peticiones. Martín reconoció que los problemas en estas comarcas se acentúan al ser consideradas áreas de difícil cobertura y denunció que la mayoría de los consultorios rurales están cerrados, “a pesar de las mentiras del consejero”. “Si no hay servicios, no habrá pueblos”, advirtió la portavoz.

Al mismo tiempo, explicó que la falta de profesionales y las numerosas plazas vacantes es un mal endémico que vienen sufriendo ambas comarcas y sobre el que no se han tomado medidas a pesar de las reclamaciones que se vienen realizando desde 2017. Esta falta de médicos, según explicó, es la principal razón por la que las listas de espera se han quintuplicado en los últimos años.

También denunció que después de diez años prometiendo una unidad de radioterapia para el Hospital El Bierzo, “ahora nos anuncian que será una unidad privada. No queremos que nuestra sanidad se pongan en manos de empresas privadas. La sanidad da servicio, no beneficios”, sentenció.

Por otra parte, María del Pilar Carrasco, otras de las portavoces de las plataformas, confirmó que después de la ‘marcha blanca’ iniciada en Laciana mantuvieron una reunión con el consejero de Sanidad, y explicó que ahora están pendientes de que Alejandro Vázquez les devuelva la visita. “La situación es de riesgo por la falta de atención presencial y nuestra paciencia se ha terminado. Hemos tenido muertes por la falta de atención y necesitamos soluciones y compromisos ya. Sin sanidad no tenemos ningún futuro”, aseveró.

Aunque a la protesta se sumaron representantes de plataformas de Valladolid, ambas portavoces lamentaron la ausencia de más plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y León.

Por último, tanto el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, como el secretario general de Podemos, Pablo Fernández, saludaron a los manifestantes y conversaron con ellos.