Manifiesto del Club de los Viernes sobre Madrid

Durante las últimas semanas venimos observando cómo una victoria en las urnas de las posiciones liberales de centro-derecha en Madrid se ha convertido en un enorme interrogante que nos aboca a la amenaza real de un gobierno social- chavista, o la repetición de elecciones en la comunidad. Por ello, desde la sociedad civil queremos articular una voz inequívoca y un llamamiento contundente para que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox alcancen con prontitud los acuerdos necesarios para un gobierno de libertad y prosperidad en la región. Todas las personas y asociaciones que operamos en el ámbito liberal- conservador en España creemos que la fuerza de las ideas y las convicciones debe primar sobre el menudeo y la transaccionalidad en las grandes decisiones políticas. En la Comunidad de Madrid nos encontramos en un momento decisivo para la vida de sus ciudadanos en los próximos cuatro años. Se trata de elegir entre una opción de gobierno que ofrezca más ámbitos de libertad y convivencia, frente al dirigismo político, el intrusismo del Estado y la ingeniería social. Creemos que esa opción de centro-derecha, con sus diferentes tonos y matices, es la que ha votado la mayoría de los madrileños, incluso frente a los que auguraban un resultado electoral distinto. Han sido los principios que estamos defendiendo los que han convertido a la Comunidad Autónoma de Madrid en la región más próspera del país. Como ciudadanos comprometidos con el bienestar de la region capital de la nación instamos, por tanto, a esos tres partidos a actuar con la sensatez que se espera de los que pidieron la confianza de los votantes y seguir el mandato de sus electores. Esto implica eliminar cualquier línea roja en las negociaciones, Fijarse en los objetivos sobre las apariencias y llegar a acuerdos asumibles, bien entre todas las partes, o bilaterales. Se trata, en definitiva, de que los liberticidas no accedan al control de los servicios de los ciudadanos de Madrid y a un presupuesto de 20.000 millones de euros. La Comunidad de Madrid es un eje imprescindible a la hora de luchar contra el colectivismo de un más que posible gobierno socialista, junto con podemitas y separatistas, a nivel nacional. En vista de las propuestas electorales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, con un claro común denominador en las materias clave, pensamos que sería absolutamente incomprensible que cualquiera de estos tres partidos traicionase sus ideas y compromisos permitiendo que la ultraizquierda alcanzase el gobierno de la comunidad Madrid. Las consecuencias, como ya hemos pudimos comprobar en los pasados años en la ciudad de Madrid, serían nefastas para todos. No valen las excusas, las arrogancias ni las pataletas. Ponerse de perfil o buscar protagonismo no son opciones. Señalar al otro o excluirlo, tampoco. Estamos seguros de que el electorado así lo espera y, sin duda, así se lo haría saber a estos partidos si se le diera ahora la oportunidad de nuevo de expresarlo en las urnas. Este es un llamamiento a los responsables políticos a los que se ha confiado la tarea de mantener Madrid como el bastión de libertad por excelencia de España. Actúen con responsabilidad