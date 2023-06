El manifiesto de Prada contra los abusos de las energéticas recibe la adhesión de 22 asociaciones del Bierzo

22 asociaciones de adhieren al manifiesto de Prada. / QUINITO

Un total de 22 asociaciones del Bierzo han mostrado este lunes su adscripción al manifiesto lanzado por la Fundación Prada a Tope, posicionándose al respecto de la proliferación de parques fotovoltaicos en la comarca. Agricultores, viticultores, grupos de artesanos, culturales o laborales se han posicionado a una con José Luis Prada en defensa del patrimonio natural del Bierzo ante lo que consideran abusos de las compañías energéticas.

Varios factores han sido repetidos para justificar esta oposición. Por un lado, se ha remarcado que, recientemente, la Fao ha declarado las montañas de la provincia de León como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. José Luis Prada también ha mencionado el daño al paisaje que se ha causado en el Bierzo con las actividades mineras y de canteras, de las que sus responsables no se han hecho cargo. Auguró que con las energéticas pasará algo similar pues “no se gastarán dinero” en regenerar el territorio.

Ese ánimo de lucro no justifica, tampoco en términos de creación de empleo, el uso de terrenos cultivables, agrícolas y en algunos casos de regadío para fines industriales, ejemplo del cual será el proyecto de planta fotovoltaica entre Cacabelos y Arganza, para el que se van a arrancar viñedos y zonas de arbolado. La existencia previa de grandes infraestructuras eléctricas en la comarca, ligadas a las centrales térmicas, convierte este territorio en atractivo para las inversiones de las compañías energéticas.

Prada no ha dudado en señalar que estos “proyectos devastadores” sirven para alimentar de energía a “grandes núcleos de población” mientras “se vacían los pueblos”. Asimismo, ha remarcado que las líneas de evacuación de los grandes parques eólicos no deben pasar por zonas de valor paisajístico, que son el gran activo para el turismo rural en la comarca del Bierzo. Si no se protege esa belleza, dijo Prada, solo nos quedará “el orgullo de ser el basurero” de las grandes ciudades.