Manu García está listo para debutar el domingo

Manu García posó con su nueva camiseta en El Toralín / QUINITO

La Ponferradina presentó este viernes al guardameta Manu García, que llega al club berciano cedido por el Extremadura hasta final de temporada. El portero sevillano, que cumple una semana a las órdenes de Jon Pérez Bolo, será titular el domingo ante el Unión Adarve por la lesión de Gianfranco Gazzaniga.

“He visto un gran nivel y mucha intensidad en los entrenamientos y estoy deseando competir con mis compañeros”, aseguró en su presentación. “Si el míster así lo decide, estoy preparado para jugar y ayudar”.

Manu confesó que su salida del Extremadura, donde consiguió el ascenso a Segunda el año pasado, no fue fácil: “El club no quería que me fuera, pero para mí es una oportunidad para seguir creciendo. Es un cambio más grande de lo que pensaba, pero espero adaptarme rápido. No me lo pensé mucho cuando salió la oportunidad de venir a la Ponferradina, que es un gran club, más de Segunda que de Segunda B”.

Bolo, contento

Por su parte, Jon Pérez Bolo se mostró “contento por cómo han venido todos tras las vacaciones y por las incorporaciones”, pero también “triste porque nos han dejado tres compañeros que lo dieron todo por el equipo”.

El técnico deportivista afirmó que la llegada de Manu García, Carlos Bravo y Kaxe, junto a Bolaños y Yorgan, “nos hace más fuertes, pero ahora hay que demostrarlo en el campo”.

Respecto al partido del domingo ante el Unión Adarve (17.00 horas, El Toralín), Bolo confesó que el cambio de entrenador en el equipo madrileño trastoca sus planes: “Conocemos a la plantilla, pero no sabemos cómo van a afrontar el partido. Nos centraremos en estar nosotros muy bien porque no será fácil. La clave es no ponernos nerviosos y madurar el partido para llevarnos la victoria”.

El entrenador blanquiazul también habló del estado del terreno de juego de El Toralín, duro tras las heladas y con los habituales problemas en el fondo sur en esta época del año: “El campo está igual para los dos equipos. A lo largo del año hemos afrontado otras circunstancias y el equipo las ha solventado bien. Tendremos que aclimatarnos rápido porque esto será así durante un par de meses”.

Jon Bolo tendrá a toda su plantilla, salvo Gianfranco, a disposición para el partido del domingo, por lo que deberá hacer tres descartes para completar la convocatoria de 18 jugadores.