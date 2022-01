Mañueco promete 120 millones de euros para el sector agroalimentario

Alfonso Fernández Mañueco en la segunda jornada del XIV Congreso del Partido Popular de Castilla y León. / Ical

El candidato del PP a la reelección de la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy ayudas por valor de 120 millones de euros para “seguir creando riqueza” en el sector de la agroalimentación como respuesta a las políticas del presidente del Gobierno: “Sánchez sube las cuotas a los autónomos, nosotros duplicamos las ayudas”, afirmó. Entre las medidas que destacó si vuelve a la Presidencia tras las elecciones autonómicas del 13 de febrero, anunció una apuesta por “el blindaje fiscal” en Castilla y León. “Nos vamos a defender con leyes para defender nuestra autonomía fiscal”, subrayó.

El Partido Popular de Salamanca presentó este domingo en Béjar su candidatura a las Cortes de Castilla y León, encabezada por el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Afirmó que en estas elecciones están "decidiendo el papel" que quiere "tener Castilla y León en España” y recordó que se saben "cuáles son las políticas ineficientes de Sánchez”. "No nos quiere pagar el IVA, nos margina en los fondos europeos y en los presupuestos del estado, y ahora nos quiere subir los impuestos”. "No lo vamos a consentir”, y que, en caso de volver a ser elegido presidente, no repondrá el impuesto de sucesiones ni subirá el Impuesto del IRPF. “Nos vamos a defender con leyes para nuestra autonomía fiscal”, manifestó.

También prometió una defensa de los agricultores y ganaderos. "En el momento más duro de la pandemia nos alimentaron y ahora no nos vamos a olvidar de ellos”. Anunció que destinará esos120 millones de euros al sector agroalimentario “para que siga creando riqueza”. “Sánchez maltrata a quienes viven de la hostelería y el turismo, nosotros vamos a duplicar las ayudas”, anunció.

Asimismo, criticó que el presidente esté “cruzado de brazos” frente a la subida de la factura de la luz, del IPC y de los combustibles. Por eso también habló de una ayuda de 130 euros para 45.000 familias de la comunidad que “están sufriendo la pobreza energética” llegando al total de más de ocho millones de euros. “Estamos subiendo también las prestaciones económicas a 77.000 personas dependientes para que nadie tenga dificultades por la subida de la luz y estamos llegando a acuerdos con todas las empresas energéticas para evitar los cortes de suministro por falta de pago”, añadió.

El candidato advirtió a Sánchez de que seguirá “defendiendo a todas las personas de Castilla y León de sus ataques” al sector del azúcar, la remolacha y el diésel, así como por el cierre de minas y térmicas. “Van a pasarle factura el 13 de febrero”, consideró.

“Compromiso con la tierra”

Fernández Mañueco prometió el impulso de un proyecto de modernización y transformación “tanto en las grandes ciudades, en las intermedias y en el medio rural”, apostando por la investigación puntera, la creación de empleo y un sector industrial pujante. También recordó medidas como el blindaje de los servicios públicos en el territorio, incluyendo la sanidad, la educación, la vivienda y el transporte.

Asimismo, quiso reiterar su compromiso con Salamanca con proyectos como la conclusión del hospital, “que ya es la envidia de toda España”, la residencia de mayores o el Centro Internacional del Español. “Queremos seguir apostando por la investigación puntera vinculada con la Universidad y el impulso de la plataforma logística que gestiona el Ayuntamiento”.

Recordó también los proyectos para la provincia, con la renovación del plan industrial para Béjar con la Covatilla o el Hospital. En Ciudad Rodrigo, con la estación de autobuses y la restauración del polígono. Para Peñaranda recordó las viviendas sociales, así como el instituto de Guijuelo y el colegio para Castellanos de Moriscos y Aldeatejada. También aprovechó para comprometerse con el impulso a los regadíos de La Armuña.

“Quiero trasladar la idea de que es el momento de decidir el futuro de Castilla y León, toda España esta pendiente. Vamos a hablar en positivo de qué es lo que queremos”, manifestó. Fernández Mañueco pidió “dar un paso adelante” para ser “el faro que ilumine la política española”. “Es el momento de ir a por todas”, concluyó.