Mañueco anuncia que el Bierzo tendrá un tratamiento gratuito de radioterapia "en los próximos días"

Las Cortes de Castilla y León estrenan el curso político con la primera sesión plenaria tras el verano. / Ical

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, negó este miércoles que su Gobierno pretenda afrontar una reordenación sanitaria, tal y como le acusó el leonesista Luis Mariano Santos, y avanzó que “ningún consultorio” cerrará, porque “cuanto antes” este aspecto se garantizará por ley. “Hace dos años dije que mientras yo sea presidente de la Junta no se cerraría ninguno. Ahora puedo decir que he cumplido; y me reafirmo en mis palabras”, insistió el jefe del Ejecutivo, quien acusó a UPL de “tratar de confundir a la gente conscientemente”.

Mañueco aprovechó la pregunta de Santos para adelantar que “medidas eficaces” para la provincia de León, entre las que mencionó que en los próximos días “empezará el tratamiento gratuito de radioterapia en Ponferrada para atender mejor a pacientes y se seguirá avanzando para la unidad satélite del Bierzo”. También, dijo, a finales de este mes se abrirá el centro de salud El Ejido, en León capital, tras una inversión de cinco millones de euros.

En su intervención, el procurador de UPL reprochó al presidente que las carencias en la sanidad en el verano de 2023 “ha sido igual que los demás de la legislatura” e ironizó en que han cambiado a un consejero “con voz ronca, que toreaba como buen maestro de ceremonias, por otro del PP que si algo ha aportado hasta el momento han sido muchos comentarios jocosos que su bancada ríe como si el tema del que estamos hablando pudiera considerarse gracioso”. “Hay que ser justos”, ironizó, “es verdad que el señor Alejandro ha hecho algo, ha intentado poner en funcionamiento un sistema que provoque una mayor fidelización de los profesionales, pero con escaso resultado”. A juicio de Santos, el consejero "obsequia diciendo que las jubilaciones masivas dejan 3.500 médicos y 2.500 enfermeros menos, con grandes deficiencias en León y Salamanca, y seguimos sin resolver el problema de la tasa de reposición”, criticó.

Mañueco reiteró que el “principal problema” de la sanidad es la falta de profesionales, que es de “ámbito nacional”, y “que han provocado sus socios (en referencia al PSOE) los que usted ha salido corriendo a abrazar, que no han movido un dedo y ahora viene a echarnos la culpa a los demás”. “Asimismo, lanzó algunas reflexiones sobre el sistema sanitario de la Comunidad, y en concreto se centró en los profesionales, que “son el alma del sistema”. En este sentido, ensalzó la política de captación de talento y fidelización puesto en marcha por la Consejería, con 400 personas más en plantillas médicas. También defendió la convocatoria de “miles de plazas” de consolidación y reposición, que han situado a Castilla y León, dijo, con la “mejor ratio paciente-profesional de toda España. Sobre el sistema de solicitud de cita previa en Atención Primaria, Mañueco expuso que la Comunidad está “en los puestos de cabeza”. “Somos los mejores. Repítalas. Nuestra Atención Primara es la mejor de España. Le genera estrés”, le contestó el presidente de la Junta, quien explicó también que la demora media en Atención Quirúrgica es un 20 por ciento menor, algo que no gustó a Santos, que consideró que el verano de 2023.