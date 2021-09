Mañueco reitera que su compromiso es completar el mandato siempre que tenga estabilidad política y parlamentaria

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. / Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reitera su compromiso de cumplir el mandato y agotar la legislatura, siempre que cuente con la estabilidad política y parlamentaria necesaria de la que goza ahora, según se recoge en una entrevista publicada hoy por Diario de Castilla y León-El Mundo, en la que también reconoce que “la política en el mundo actual es tan volátil que cambia casi de un día para otro”.

Mañueco también analiza la situación sanitaria y el apoyo del PP a la proposición del PSOE en el último pleno de las Cortes, y acusa al secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, de ir de farol. “Si lo que quiere es mejorar la sanidad a mí siempre me va a encontrar. El otro ofreció un pacto, pero luego no quiere materializarlo, no quiere sentarse de verdad. No hace más que inventarse nuevas condiciones e ir ampliando las condiciones”.

En este sentido, el presidente de la Junta destaca que el Consejo de Gobierno nunca aprobó ningún plan de reforma de la Atención Primaria, y que la presencialidad en los consultorios, que ha estado condicionada por la pandemia, está garantizada. “Ya he dado órdenes a la consejera de Sanidad para que esa presencialidad se vaya implantando de manera progresiva en todo el territorio. Por tanto, esas condiciones, que son las que puso el señor Tudanca, ya se han cumplido. Lo que espero es que se siente con la consejera y que hable con todos”.

Mañueco también reconoce que ”faltó un poquito más de comunicación interna” cuando el PP apoyo la moción del PSCyL en materia sanitaria, pero recalca que la proposición no de ley que presentan de manera conjunta el Partido Popular y Ciudadanos fija bien a las claras cuál es la posición “para que no haya esa falta de comunicación o esos malentendidos”.

A su vez, en materia sanitaria Mañueco reclama al Gobierno que agilice por un lado la homologación de aquellos profesionales extracomunitarios para que puedan incorporarse al mercado laboral sanitario y una convocatoria extraordinaria MIR para los médicos de Atención Primaria y de otras muchas especialidades como oncología o cardiología.

Al mismo tiempo, recuerda que Castilla y León no sólo es la comunidad autónoma que tiene el mayor número de médicos en el ámbito urbano, sino que también es la comunidad que tiene el mayor número de médicos en el ámbito rural. “Mi Gobierno está demostrando sensibilidad por los servicios públicos y muy especialmente sensibilidad por los servicios públicos en el territorio”.

En cuanto a la situación económica, el presidente reconoce que las cosas “van razonablemente: el año 2020 es el de la resistencia, el año 21 es el de la remontada y el año 22 es el de la recuperación. Además, indica que el pasado año Castilla y León fue una de las comunidades autónomas que menos caída tuvo del Producto Interior Bruto y el nivel de empleo ya está rozando la situación de prepandemia.