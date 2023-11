Mañueco: “Debemos proteger la Constitución día a día porque no está garantizada su perpetuidad”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente del Consejo Consultivo, Agustín de Vega; y el rector de la Usal, Ricardo Rivero, participan en la inauguración de las jornadas ‘45 aniversario de la Constitución Española de 1978 y 40 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León’.A las 9.30 horas, tiene lugar la mesa inaugural ‘El momento constituyente’, con la participación del expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. / Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó este lunes en Salamanca la necesidad de “proteger la Constitución día a día” en el marco de las jornadas del ’45 aniversario de la Constitución Española de 1978′. Mañueco enfatizó la importancia de defenderla ante posibles intentos de socavarla y destaca diversos artículos, incluidos el 2, que establece la indisoluble unidad de la nación española, y el 117, que confiere a jueces y magistrados la capacidad de administrar justicia. Mañueco también criticó la falta de “igualdad y solidaridad” ante la intención del presidente de la Generalitat catalana de buscar un modelo singular de financiación económica. El presidente asegura que la Junta va a utilizar todos los medios legales disponibles ante acciones separatistas y en defensa de la Constitución.

Acto sobre la Constitución en Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abogó por “proteger la Constitución día a día porque no está garantizada su perpetuidad”. “Siempre habrá quien quiera socavarla, retorcerla o sepultarla. Puede que quien lo haga esté dentro del sistema constitucional, y lo hará por un interés particular y no general”, afirmó.

Fernández Mañueco manifestó su defensa hacia la carta magna durante la celebración de las jornadas ‘45º aniversario de la Constitución Española de 1978 y 40 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León’, organizadas por el Consejo Consultivo de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, y que se celebran durante este lunes y este martes en el Paraninfo de la Usal.

En el marco de esta celebración de la “democracia, el progreso, la libertad, la igualdad y los progresos sociales”, el presidente de la Junta de Castilla y León recordó que la Constitución es la base para que haya democracia y lograr todos estos principios. Además, enfatizó en que “quienes creemos en ella tenemos que protegerla”, y se mostró firme en esta postura, ante los “peligros ciertos” derivados de los pactos políticos para formar gobierno, “que ya se están ejecutando y que pasan de las palabras a los hechos”.

Mañueco destaca varios artículos de la Constitución

Por ello, enumeró, resaltando su importancia, diferentes artículos de la carta magna española. Empezando por el Artículo 2, que manifiesta la indisoluble unidad de la nación española, para seguir con el Artículo 1 y su definición como un estado social y democrático de derecho y el 117, que atribuye a jueces y magistrados la capacidad de administrar justicia. A ellos reiteró todo su apoyo, además de reconocer su labor ejercida siempre desde el marco de la ley.

En este listado quiso destacar también el Artículo 14, con referencia a que “todos los españoles somos iguales ante la ley”, y el 138 y 156, que excluyen privilegios económicos y sociales entre los territorios, “que se puede convertir en papel mojado cuando se establece una bilateralidad excluyente que lo que genera son privilegios”.

Todo ello, para demandar la falta de “igualdad y solidaridad” que establece la Constitución ante la intención del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, de “empezar a dar pasos para tener un modelo singular de financiación económica”.

Siempre al lado de la Constitución contra quienes quieren cambiarla “por la puerta de atrás”

“Cualquier movimiento que hagan los separatistas tendrá respuesta de la Junta de Castilla y León ante los tribunales de justicia”, comprometió Mañueco, afirmando que utilizarán “todos los medios que estén a nuestro alcance” para hacerlo mismo ante la amnistía y el perdón de la deuda.

Con ello, consideró que, desde la firma de los pactos y la investidura, conceptos como la amnistía y los privilegios “no son simples ideas de debate político, son actuaciones que se han iniciado y que tienen consecuencias sobre la vida porque rompen la igualdad de los españoles”. Así, sentenció: “queremos sin duda democracia, estado de derecho, separación de poderes, igualdad, libertad, solidaridad y convivencia”, y comprometió a la junta a estar “siempre al lado de la Constitución” y a defenderla “de quienes quieran cambiarla por la puerta de atrás”.