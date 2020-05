Mañueco critica el “todos conmigo o contra mí” de Sánchez y le pide un “esfuerzo mayor” para ampliar el estado de alarma

El presidente de la Junta pide que el reparto del Fondo Extraordinario prime la incidencia del Covid-19 y no el criterio “puro y duro” de la población

El presidente de laJunta, Alfonso Fernández Mañueco. / Ical

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, criticó hoy la estrategia de “todos conmigo o contra mí” que en su opinión aplica el jefe del Ejecutivo central Pedro Sánchez, al que reclamó un “esfuerzo mayor” para llegar a un acuerdo con “todos”, comunidades y fuerzas políticas, para la ampliación del estado de alarma durante otros 15 días para combatir el coronavirus y afrontar el inicio de la desescalada del confinamiento.

Tras la octava Conferencia de Presidentes monográfica sobre la pandemia de covid-19, Fernández Mañueco pidió en su comparecencia a Sánchez “intensificar el entendimiento” con las fuerzas políticas, que deben apoyar la extensión del estado de alarma en el Congreso de los Diputados la próxima semana, y también territorial, a través de las comunidades autónomas.

En ese sentido, el presidente de la Junta recalcó que mantener el estado de alarma requiere del “consenso” y no puede ser un “cheque en blanco” al Gobierno de España. Por ello, consideró que debe haber diálogo para que fructifique el acuerdo político, al que sumó el territorial y el económico. A su juicio, Pedro Sánchez lo está poniendo “difícil” y auguró que tiene “mucho trabajo por delante”.

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco recalcó que el estado de alarma, que recordó restringe derechos y libertad, pero también competencias a las comunidades, debe servir para proteger la salud y la vida de los ciudadanos, y, sin embargo, criticó que el Gobierno no tenga una “planificación”, ni un “plan cierto”, ni criterios “claros”, puesto que recalcó han pedido informes técnicos y no los han recibido sobre la estrategia de desescalada.

Por tanto, el presidente también sostuvo que no existe “corresponsabilidad” con las comunidades autónomas y afeó, dijo como otros dirigentes autonómicos, que el sábado anuncie en televisión medidas que luego comenta el domingo en la videoconferencia con ellos. Así, denunció que las comunidades reciben instrucciones sobre la aplicación de test o el control de la epidemia, pero no participan en la toma de decisiones.

Fernández Mañueco insistió en que no hay coordinación con las autonomías, por ello, sobre el modelo de cogobernanza, dijo que él se queda con los “hechos”, al margen de las palabras. “Desconcertados” y “estupefactos”, dijo están por la interlocución que mantienen con el Gobierno central, al que exigió un “cambio de rumbo”, de forma clara y contundente, para recibir el apoyo de comunidades y partidos.

Al respecto, el presidente de la Junta advirtió de que ante un rebrote de casos, las autonomías pueden ser “mucho más ágiles” que el Gobierno en la toma de decisiones, por lo que defendió que deben jugar un papel protagonista en esta crisis sanitaria.

Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco insistió en que todos buscan el “interés general” para mantener el estado de alarma y concluyó que las comunidades no son el ‘plan B’ de Pedro Sánchez si no logra reunir los apoyos necesarios para sacar adelante en el Congreso la prórroga. No obstante, reconoció que puede ser un instrumento “útil y flexible” para afrontar la ‘desescalada’.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy que el reparto del Fondo Extraordinario del Gobierno de la Nación entre las comunidades autónomas, dotado con 16.000 millones de euros, prime la incidencia acumulada de la pandemia de covid-19 y no el criterio “puro y duro” de la población. No en vano, significó que debe servir para “garantizar” el pago de la factura del coste por el coronavirus así como “blindar” los sistemas públicos de salud y de servicios sociales de los territorios. Además, reclamó que ese fondo no sea reembolsable y que dinero sea “adicional” a lo ya comprometido por el presidente Pedro Sánchez “ni a cuenta de lo que nos debe el Ejecutivo de España”.

Tras participar en la octava conferencia de presidentes autonómicos monográfica sobre la el coronavirus, Fernández Mañueco aseguró conocer la cifra que reclama la Junta en el reparto del fondo especial para la reconstrucción tras la crsis sanitaria de covid-19 aunque apuntó que la trasladará mañana Carlos Fernández Carriedo en la reunión “informal” que mantendrán los consejeros de Hacienda con la ministra del ramo, María Jesús Montero.

En todo caso, consideró que sería una “decepción tremenda” si los criterios que se utilizan para apoyar a las comunidades autónomas no sea el dato de casos afectados por el coronavirus. “El gasto sanitario y de los servicios sociales va vinculado, claramente, al número de contagiados, por lo que el criterio de población no es aceptable en estos momentos, para otras cuestiones tampoco”, afirmó.

Además, subrayó que el Fondo Exraordinario no “satisface” todas las pretensiones de la Junta. De ahí que aprovechara la conferencia telemática de este domigno para solicitar que parte de los fondos adicionales de la Unión Europea sean para las comunidades autónomas y no descartó que también puedan beneficiarse los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. En este sentido, recordó que del dinero recibido por el Gobierno para Servicios Sociales la mitad irá destinado a las entidades locales, sin descartar que se puedan incrementar, en el futuro, esas cantidades, “una vez que justifiquen los gastos extraordinarios”.

Fernández Mañueco pidió, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la flexibilidad del déficit, que ha aprobado la Unión Europea con los países miembros, también llegue a las comunidades autónomas. Y es que precisó que quien afronta mayores gastos, y por tanto “incurre” en mayores compromisos económicos a la hora de luchar contra la pandemia, son las autonomías, a través de la sanidad, los servicios sociales y la gestión de la educación.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital que prepara el Gobierno central, el presidente de la Junta declaró que se ha hablado “mucho” sobre la prestación pero con “poca concreción”, más allá de “reflexiones teóricas”. Reiteró que la postura del Ejecutivo autonómica es que este ingreso debe ser igual para toda España y vinculado a la búsqueda de un empleo porque no debe ser una ayuda “perpetua” pero también que se encuentre un “encaje” con las rentas garantizadas de ciudadanía, como la existente en Castilla y León desde hace una década. “Hemos invertido mucho dinero en esta prestación, por lo es imprescindible el diálogo y la participación en la toma de decisiones con las comunidades”, añadió.

Apoyo a autónomos y pymes

Aprovechó la rueda de prensa telemática desde la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, para reiterar su apoyo a los autónomos y pymes, con el aplazamiento de los impuestos de carácter autonómicos y el pago a proveedores de la administración regional en menos de un mes. Además, apostó por la prórroga de los Ertes (Expedientes de Regulación de Empleo Temporales) para proteger a los trabajadores y las empresas y aplazar o condenar el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Preguntado por el aumento del aforo en las terrazas de los bares, que ha pasado del 30 al 50 por ciento, Fernández Mañueco manifestó que lo primero que necesitan los establecimientos hoteleras abran con “total seguridad” y proporcionen de material de protección a sus trabajadores, sin olvidar la modernización y la innovación en sectores como el comercio y la hostelería. En el proceso de desescalada que se inició ayer, priorizó el criterio de la distancia social. “Habrá sitios donde el porcentaje de aforo en las terrazas será mayor y en otros, menos”