Tudanca, Mañueco e Igea participarán en los dos debates electorales. / Ical

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afronta el debate electoral que se celebra esta noche “tranquilo, con ilusión y muchas ganas” por contar con “la fortaleza del aval de su gestión” y considerarse “el único candidato que representa a Castilla y León”.

Según reveló a Ical el director de la campaña del candidato popular, Raúl de la Hoz, Mañueco se mostrará en el debate de esta noche “moderado y sensato, como es él”, ya que “no necesita sobreactuar ni fingir lo que no es”, siendo su “naturalidad” el mayor valor con el que acude a la confrontación de esta noche con los candidatos de PSOE y Ciudadanos, Luis Tudanca y Francisco Igea, respectivamente.

La presentación de propuestas por parte de Mañueco esta noche será así “en positivo”, al contar con “el bagaje de haber colocado a Castilla y León en el lugar en el que se encuentra hoy”, siendo la Comunidad que cuenta con “los mejores servicios públicos, la mejor educación y uno de los mejores servicios sanitarios”, además de ser la autonomía que “más impuestos ha bajado y donde el desempleo está por debajo de la media” nacional, fruto todo ello de “la gestión de estos años”.

Se trata de una postura “que difícilmente va a poder ser contrarrestada por los otros dos debatientes”, por lo que desde el PPCyL se muestran “conscientes” de que tanto Tudanca como Igea “van a presentarse al debate con el ánimo de insultar a Castilla y León y a Alfonso Fernández Mañueco”.

“Pero no vamos a entrar en su juego”, confirmó De la Hoz a Ical, señalando que “esto no es un 'ring' en el que Alfonso Fernández Mañueco tenga que defenderse de los golpes bajos que pueda recibir por parte de los otros dos candidatos”, dado que “a los ciudadanos les importa el proyecto de futuro para la Comunidad, y que hablemos de Castilla y León, no hablar de las miserias de los otros dos portavoces”.

En ese sentido, el director de campaña del candidato popular aseguró que en el debate, Mañueco presentará “el programa electoral más sólido, fuerte y comprometido con Castilla y León”, frente a las “vaguedades y promesas que se incumplen” que esperan de los otros dos candidatos.

No obstante, también afirmó que el candidato del PP a revalidar la Presidencia de la Junta también tratará de transmitir en el debate “algo más que evidente: que resulta imposible pretender entregarle el Gobierno de Castilla y León al mismo partido que, con Pedro Sánchez a la cabeza, nos está constante y reiteradamente agraviando con desprecios en favor de las comunidades con las que tiene pactos oscuros, como Cataluña y País Vasco”.

Igea pedirá que se aclare el escenario de pactos

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pedirá en el debate de esta noche al ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco que aclare el escenario de pactos para las elecciones del 13F y defenderá la necesidad de un Gobierno estable que ofrece su partido.

En el tercer día del confinamiento tras dar positivo por covid, Igea ironiza en un video en su cuenta de Twitter sobre la aseveración de Pablo Casado de que Fernández Mañueco es un hombre de fiar, sobre la presencia del “Cid”, en referencia a José María Aznar, en Valladolid y sobre algunas propuestas del ‘popular’ como que este año habrá Semana Santa.

Respecto del debate de esta noche en TVE 1 y 24 horas, el candidato liberal invita a “pasar un buen rato” desde el salón de su casa y requiere a Fernández Mañueco que despeje el escenario de futuros pactos, si habrá acuerdo con Vox, en caso de que no consiga mayoría suficiente, o Castilla y León se encamina a unas nuevas elecciones.

“Se necesita partido dialogante, moderno, que excluya a los populistas y asegure diálogo y un gobierno estable”, sostiene Igea, lo que atribuyó a su partido, por lo que insistió en que Fernández Mañueco aclare ese horizonte tras el 13F.

Igualmente, afea a Casasdo que defina al actual presidente de la Junta como “un hombre de fiar”. “Hombre de fiar ... no, podía haber dicho otras características, como que era limpio o tranquilo”.

También, va va más lejos en la promesa de Fernández Mañueco de que este año habrá Semana Santa porque los datos de la pandenia lo van a permitir al manifestar que el puja por las fallas o los sanfermines, para subrayar que había Semana Santa antes de que llegará el PP. Concluye con el calificativo de que el ‘popular’ es “tramposo”.