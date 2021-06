Mañueco avisa a Sánchez de que no será “sumiso” frente a negociaciones bilaterales o paralelas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / J. Lázaro

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco avisó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que defenderá los intereses de la Comunidad frente a “negociaciones bilaterales o paralelas” que se puedan producir.

Durante el acto de toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, Fernández Mañueco aseguró que tanto Madrid como Castilla y León “vamos a defender la igualdad y la solidaridad del modelo territorial del país, frente a cualquier gobierno que quiera violentar los legítimos intereses de España, de Madrid o de Castilla y León”.

El presidente autonómico consideró “lógico” que el Gobierno hable con todas las comunidades autónomas, pero advirtió que “el problema es sobre qué y a qué acuerdos va a llegar”.

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que no van a “aceptar ni consentir que lo que se haga con una parte del territorio de España no se pueda hacer con el resto de comunidades”, y ahondó en que desde Castilla y León defenderán “la lealtad y la solidaridad, pero no serán “sumisos” ni permitirán que “a una parte del país se otorgue algo que no se pueda conceder por la constitución o que no se otorgue a otras comunidades autónomas”.

En este sentido, afirmó que las negociaciones bilaterales tienen que quedar para aquellas “cuestiones puntuales”, pero elementos como la financiación autonómica, dijo, “tienen que negociarse y consensuarse con todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencias de Presidentes, ambos marcos de discusión donde están representadas todas las autonomías”.

Mañueco defendió poder abordar la reforma del modelo de financiación “desde el consenso de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España”, y bajo criterios demográficos como la dispersión, el envejecimiento o la densidad de población, como se acordó, según recordó, en 2018 en Zaragoza con regiones como Galicia, Aragón o Castilla-La Mancha.

Ayuso como referente

Alfonso Fernández Mañueco realizó estas declaraciones momentos antes de celebrarse el acto de toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid tras su victoria en las elecciones del pasado 4 de mayo.

El presidente asistió, como ya hiciera en agosto de 2019, “como compañero y amigo” de la presidenta Ayuso de quien dijo “se ha convertido en un referente de la política en Madrid por su sinceridad, por su cercanía a la gente, por su firmeza en en la defensa de sus ideas y convicciones”.

Alfonso Fernández Mañueco elogió a Ayuso como “la mejor presidenta para impulsar la recuperación económica” una vez superemos la pandemia. “Algo que reconocemos desde Castilla y León y queremos colaborar con ella para ser las comunidades que lideren el impulso económico en nuestro país” apuntó.

En este sentido señaló que Madrid y Castilla y León “compartimos población, compartimos lazos culturales, sociales, económicos, y de todo ámbito, y venimos trabajando juntos en muchas circunstancias, en lo sanitario, medioambiental, económico y social, educativo”, por lo que “lo que ocurre en Madrid interesa mucho en Castilla y León”.

El presidente de la Junta de Castilla y León también aseguró que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, es el presidente que necesita España, porque “es capaz de englobar lo que representa Ayuso en Madrid, Feijóo en Galicia, Moreno en Andalucía, López Miras en Murcia o lo que represento yo en Castilla y León”. Además, incidió en que Casado “es capaz de aglutinar todos esos sentimientos y por supuesto los de todos los territorios y toda España”.

Por último, Mañueco quiso también felicitar al rey Felipe VI el día en el que se cumplen 7 años desde su proclamación. Mañueco le calificó como “un rey cercano y un rey impecable” que está demostrando con su servicio a todos los españoles eficacia. El presidente se puso a su disposición antes de expresar un “¡Viva el Rey!”.

En el acto de toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid asistieron también junto a Mañueco los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, Murcia, Juan José López Miras, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Pablo Casado también arropó a la presidenta madrileña, así como los expresidentes de la Comunidad Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Entre los asistentes invitados estuvo también el presidente de Renault España y vicepresidente ejecutivo del grupo Renault, José Vicente de los Mozos.