Mañueco defiende el Diálogo Social y acusa a Tudanca de “enterrarlo vivo”

Pleno de las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este martes que el Diálogo Social funciona y acusó al portavoz socialista de llevar cuatro años queriendo “enterrarlo vivo”, mientras que Luis Tudanca le culpó del “deterioro institucional” y de “falta de decoro” en las Cortes.

“¿Respalda las actuaciones y declaraciones de su consejero de Empleo?, preguntó Tudanca en el pleno de las Cortes, pero Fernández Mañueco no mencionó a Mariano Veganzones y se centró en asegurar que el Diálogo Social funciona, como lo prueban las reuniones de las mesas sectoriales.

En su ‘cara a cara’ en las Cortes, Fernández Mañueco y Tudanca se acusaron mutuamente del clima político de insultos y descalificaciones, ya que el primero manifestó que el socialista ha estado callado cuando se han dirigido a los miembros del PP y el segundo personificó en el presidente el ambiente político al señalar su “peineta”.

El presidente de la Junta manifestó que la pregunta era “un chiste” que no se puede tomar en serio; afirmó que cuando ha escuchado insultos a su grupo ha estado callado, y abogó por una “desescalada verbal”, empezando por el propio portavoz socialista.

Sin embargo, Tudanca, que mandó su apoyo al celador en huelga de hambre en Astorga y pidió al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez que le reciba, acusó a Fernández Mañueco que desde que gobierna “ha traído el deterioro y el ruido en las instituciones y el primero que hizo una peineta y faltó al decoro parlamentario”.

Así, respondió que quien tiene que bajar el tono es quien llamó “imbécil” y habló de “banda criminal”, y calificó de “sanguijuelas” a los representantes de los sindicatos, para criticar la equidistancia en la respuesta de Fernández Mañueco. “Su consejero de Empleo falta al respeto y tiene consecuencias”, señaló en relación a una desaceleración económica.

“De verdad me van a hablar de ridículo los vigilantes de la playa”, replicó Tudanca, que recordó cómo habló de un Gobierno tranquilo y censuró que por un enfado con Francisco Igea, cuyo tuit no respaldó, no se pueda aprobar una ley como la derechos de los enfermos terminales.

Por su parte, Fernández Mañueco calificó de “incomprensible” la postura de Tudanca y señaló que se les ha acusado de todo, sin querer entrar en ello, para indicar que la estabilidad política y social no le gusta al socialista. “El Diálogo Social funciona y lleva cuatro años enterrándolo vivo”, aseveró, para presumir de que el Serla funciona, del crecimiento económico, de un menor paro y de más exportaciones.

“Solo se recrea en la intriga como buen sanchista, solo está en saltarse la Constitución, ya llegaremos a ese río y le veremos la cara”, anotó en referencia al debate sobre la supuesta amnistía para una investidura de Pedro Sánchez.

En ese punto, les acusó de tener “instrucciones de Ferraz para tapar el escándalo” sobre la supuesta amnistía y cómo “se averguenzan históricos dirigentes”. “Dígale a Planas que ser ministro no es cruzarse de brazos, mueren vacas su inmovilismo no ayuda a los ganaderos, se necesitan medidas eficaces y ayudar a los ganaderos”, aseveró. “Le pediría que abandone la demagogia pero he perdido toda esperanza”, zanjó.

De ese modo, aprovechó para responder al ministro en funciones de Agricultura que mostró su malestar con el presidente de la Junta al considerar que “politiza” la enfermedad de la hemorrágica epizoótica bovina.