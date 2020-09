Mañueco defiende el aumento del gasto en sanidad y pide a Tudanca que deje de “mentir”

Alfonso Fernández Mañueco, en el Pleno de las Cortes / Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este martes que desde el inicio de la emergencia sanitaria ha aumentado el gasto en sanidad y se han contratado 3.000 profesionales y pidió al socialista Luis Tudanca que “no difunda mentiras” sobre los recortes y el cierre de los consultorios rurales.

En su respuesta al portavoz socialista en el pleno de las Cortes, que interpeló sobre si la Junta va a mantener los recortes en la sanidad pública, Fernández Mañueco achacó los problemas de la sanidad, no sólo en Castilla y León sino en España, a la falta de profesionales y de financiación por parte de los gobiernos de los últimos años.

Tudanca acusó al presidente de la Junta de no querer ver la realidad, insistió en que algunos pueblos no han visto a su médico desde marzo y subrayó que la precariedad en los contratos que se realizan es el motivo de que no haya profesionales en la bolsa de medicina y enfermería.

Recordó el socialista que el pacto para la recuperación recoge reforzar la atención primaria, la dotación a los hospitales de las unidades de radioterapia aun pendientes o el rescate del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Ambos solo coincidieron en su cara a cara en el reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios, ya que el presidente de la Junta insistió en que las medidas recogidas en el pacto, como el fondo de 250 millones, solo se cumplirán con nuevos presupuestos.

“No hay recortes, la sanidad es una prioridad máxima para dar un servicio público de calidad”, argumentó el presidente, que recalcó que los consultorios locales están abiertos con cita telefónica previa, mientras Tudanca pidió conocer si la falta de profesionales puede llevar a cerrar centros de salud como avisó la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

“Siéntese y negocie, pacte las cuentas y deje de difundir mentiras”, reclamó Fernández Mañueco, que recogió declaraciones de médicos de primaria en las que piden unidad y hablan de “ignorancia” en relación a recortes. “Si no sabe, no quiere o no sabe: ¡Apartese!”, concluyó.