Mañueco descarta la repetición electoral y asegura que “Castilla y León tendrá un Gobierno fuerte y sólido liderado por el PP”

El presidente del PPCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, descartó este jueves que se vayan a repetir los comicios autonómicos tras los resultados del pasado domingo, 13 de febrero, y aseguró que “Castilla y León tendrá un Gobierno fuerte y sólido liderado por el PP, fruto del acuerdo parlamentario, que trabajará “durante cuatro años” y lo hará “con eficacia”.

En declaraciones recogidas por Ical, Fernández Mañueco explicó que la próxima semana iniciará una ronda de diálogo con la base del programa del PP y lo hará con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Comenzará el lunes, 21 de febrero, con el candidato del PSOECyL, Luis Tudanca; el miércoles 23 con el de Vox, Juan García-Gallardo; el sábado con el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña; el lunes 28 con UPL, Luis Mariano Santos; y el martes 1 con Pablo Fernández, de Unidas Podemos, a falta de concretar los encuentros con los representantes de Por Ávila, Pedro Pascual, y Ciudadanos, Francisco Igea, su exsocio de Gobierno, de quien dijo que “no ha tenido a bien” dirigirse a él “ni por teléfono ni por escrito, ni si quiera para una felicitación”.

Mañueco confió en que con estos encuentros ofrezca “certidumbres” a los castellanos y leoneses. “Lo primero que haré será escuchar. Todos conocen mi opinión y quiero que me digan a la cara lo que quieren”, sostuvo el líder ‘popular’, quien reflexionó que se “caracteriza por su “responsabilidad”: “Lo tenemos meridianamente claro y cristalino. Queremos un proyecto fuerte, sólido y en solitario”, formado por “personas solventes y con experiencia, que sean una piña al servicio de esta tierra y con un camino trazado a partir del diálogo con fuerzas políticas; con ideas claras, que sabe de donde venimos y a donde encaminar nuestros pasos para llegar a la meta, encarar el futuro y los grandes retos por delante”.

Todo ello como consecuencia de una negociación que se desarrollará exclusivamente, reiteró, desde Castilla y León, objetivo para el que tiene “las manos libres y la mente abierta para trabajar por las personas de esta tierra”, en las que aseguró que piensa “todos los días” y en ellas invitó a pensar a todas las fuerzas a la hora de iniciar este diálogo.

También, reprochó a quien quiera utilizar Castilla y León para trasladar a la política española las decisiones que se tomen en la Comunidad. “Para el PP de Castilla y León y para mi, esta Comunidad es todo y está por encima de todo. Las elecciones iban de Castilla y León y el diálogo lo lideraremos desde el PP de Castilla y León”, exclamó Mañueco, quien justificó para ello el “encargo de las urnas”, el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y el mandato de la Junta Directiva del PP autonómico “para llevar las riendas de este proceso de diálogo”, en el que estará acompañado delo secretario general del partido, Francisco Vázquez, el director de Campaña, Raúl de la Hoz, así como Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo: “Son quienes más cerca han estado de mi. Yo no podré estar en todas las reuniones, pero no quiere decir que el PP no esté siempre sentado y muy bien representado”.

Punto de partida

El presidente de la Junta en funciones aclaró que el “punto de partida” de las negociaciones, en las que se analizarán también las peticiones de derogación de Vox, será el programa del PP, que recoge mil medidas para” impulsar el futuro de esta tierra, es el proyecto, y que esté respaldado por todas las fuerzas”. En este sentido, animó a todas las fuerzas políticas a un proceso de diálogo, sin descartar “a nadie”, e invitó a “enriquecer este proyecto del PP” con aportaciones y variaciones del resto, con el objetivo de mejorar la vida de los castellanos y leoneses, de nuestra tierra y los derechos y libertades”. “Voy a darlo todo para que nuestra tierra tenga un gobierno lo antes posible, fuerte y sólido. Y que se asiente sobre nuestro programa, respetando los principios que lo inspiran”.

Con este punto de partida, citó la necesidad de “seguir mejorando los servicios públicos, la sanidad y educación; políticas de apoyo claras y firmes a favor de la familia y la natalidad, acceso al transporte y la vivienda, con una bajada de impuestos necesaria para la recuperación económica y apostar por políticas de generación de empelo y la lucha contra la despoblación”. También citó la relevancia de “apostar por la gestión eficaz de los fondos europeos, mayor transparencia, más diálogo y margen desde las comunidades autónomas de poder aplicar criterios elaborados desde las administraciones regionales”, así como reivindicar la lista de infraestructuras pendientes.

Con estas tesis, consideró que todos los partidos “están legitimados para dialogar” y pidió “serenidad y tranquilidad a todo el mundo” para el periodo que se abre a partir del lunes, una ronda de la que se dará traslado de “información con transparencia”. Y advirtió: “Cualquier información que no salga de mi boca, lo consideraré ruido. Parece que hay quien está interesado en enfrentarnos con determinadas formaciones políticas. El ruido solo contribuye a generar confusión y desviarnos de lo importante: programa, proyecto y gobierno”, comentó Mañueco, quien aseguró no referirse con estas palabras al supuesto caso de espionaje desvelado en el PP nacional y la posibilidad de que pudiera condicionar estos encuentros en Castilla y León. Sin embargo, deseó que este caso “se aclare cuanto antes”.

Mañueco insistió en que desconoce la “voluntad” de los votantes de las distintas formaciones en la Comunidad, preguntado por cómo se tomarían los electores del PP una abstención del PSOE o la entrada de Vox en el Gobierno. “Sobre un futurible, yo solo hablo de hechos”, respondió, para reconocer que hay “voces muy importantes” que se han posicionado dentro del partido, como el expresidente del Gobierno José María Aznar, pero la “responsabilidad y el diálogo corresponde a Castilla y León”. En este punto, prefirió no anticipar hipótesis: “La ficción política no conviene en estos momentos”, opinó.

Sobre la autocrítica a la que se refirió el martes en la Junta Directiva del partido, el candidato ‘popular’ manifestó que tiene el “respaldo unánime y tajante” del partido, “en todos los ámbitos”, y que la autocrítica “no tenía que ver con el adelanto electoral”, sino más bien “sobre cómo afrontar las elecciones municipales para hacer mejor el trabajo”. “La victoria ha sido suficiente, pero se puede mejorar en las municipales”, deslizó.