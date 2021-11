Mañueco: “Los presidentes autonómicos hemos hecho más por España en los últimos años que Sánchez”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. / JCyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido hoy, durante su participación en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum celebrado en Madrid, que la economía de la Comunidad está bien posicionada de cara a la recuperación. Ya durante la pandemia, ha recordado, se mantuvieron los datos de PIB (Producto Interior Bruto) y de déficit por debajo de la media nacional y ahora la Comunidad está cerca de lograr el hito histórico del millón de ocupados.

Fernández Mañueco ha resaltado la apuesta por la colaboración público-privada, como lo demuestran los más de 483 millones de euros en ayudas directas contemplados en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2022, el suelo industrial a bajo coste, la potencialización de la internacionalización en una autonomía eminentemente exportadora con saldo comercial positivo o una inversión en I+D que se encuentra en el top 5 de España.

También, practicando una fiscalidad moderada e inteligente -Castilla y León se sitúa como la cuarta autonomía en competitividad fiscal, la segunda con el gravamen de IRPF más reducido, la primera en apoyo fiscal a las familias y entre las que cuenta con un entorno tributario más favorable para el mundo rural-. Un marco al que se dará otra vuelta de tuerca de cara a 2022, ha apuntado el presidente, incrementando al 40% la deducción por nacimiento o adopción en municipios de menos de 5.000 habitantes, reduciendo el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural, bonificando la compra y alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y fincas rústicas y bajando un 95% las licencias de caza y pesca.

En este punto, Fernández Mañueco ha contrapuesto la apuesta por la moderación fiscal y la eliminación de impuestos injustos –ya se ha hecho realidad la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones- que se practica en Castilla y León al “exprimir bolsillos” que ejerce el Gobierno central.

Esperanza y nubarrones

De cara a la recuperación, ha mostrado también su preocupación por algunos importantes nubarrones que pueden hacer peligrar el camino iniciado como son el de la reforma laboral, la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social y el incremento desbocado de los precios de la luz y los combustibles. Una situación, ha censurado, ante la que se ve un Gobierno de Sánchez “ineficaz y ausente” y frente a la que las Comunidades Autónomas “hemos tenido que dar un paso adelante”.

El presidente de la Junta ha defendido la experiencia con que cuenta Castilla y León para la gestión de los fondos europeos, la esperanza que llega de Europa y que se ha comprometido a aprovechar dentro, eso sí, del margen que deja el Gobierno, que ha realizado el repartos con nula participación de las comunidades autónomas, con criterios que perjudican a Castilla y León, además de opacos y encorsetados que dicen cómo hay que gastarlo.

Ha reiterado su compromiso con la España de las autonomías, un modelo cuya eficacia y utilidad ha dejado bien a las claras la pandemia, en la que las comunidades han estado en primera línea. “Creo que durante la pandemia se ha comprobado que la España de las autonomías ha sostenido la defensa, la protección de las personas”, ha defendido Fernández Mañueco. “Los presidentes autonómicos hemos hecho más en los últimos meses, en los últimos años, por España que el presidente Sánchez”, ha recalcado.

Y también, ha subrayado, ha demostrado la financiación insuficiente, cuyo modelo ha urgido a acordar atendiendo al coste real de los servicios en todo el territorio. “Todas las personas, vivan donde vivan, tienen que recibir los mismos servicios”, ha reclamado, a la vez que ha censurado que el Gobierno central esté “mirando para otro lado”, por lo que ha pedido a Sánchez que se negocie con consenso y sin acuerdos bilaterales y “no frente a nadie”. Ha incidido en que se debe tener en cuenta no sólo la población, sino también otras variables como la densidad, dispersión…

Unos servicios públicos que en Castilla y León ya son de primera, ha recalcado, y que están situados entre los mejores de España según acreditan estudios independientes. Y “no es por casualidad”, ha defendido, sino por el esfuerzo de los profesionales y “porque hay una voluntad política” del Gobierno de Castilla y León. La Comunidad tiene, ha defendido Fernández Mañueco, uno de los mejores sistemas sanitarios de España, con la mayor red de centros de salud y consultorios rurales o la que más invierte en Atención Primaria, además de haber consignado para 2022 el presupuesto más elevado de la historia para Sanidad.

Pero, ha insistido, la financiación sigue siendo insuficiente y el gran salto pasa por solucionar este problema que afecta a todos, así como la falta de profesionales sanitarios de la que adolecen todas las comunidades en España. Cuestiones para las que ha pedido que sean abordadas dejando a un lado la confrontación partidaria y política, además de reclamar al Gobierno que ejerza el liderazgo que le corresponde sobre el pasaporte Covid.

“No hay mejor tierra que Castilla y León para vivir”

Fernández Mañueco ha resaltado también que Castilla y León es la “locomotora” de la Educación, como lo demuestran informes como PISA y TIMs, y ha recalcado la defensa por el “mérito, esfuerzo y talento” por la que se apuesta en la Comunidad. Frente al pasar de curso con suspenso aprobado por el Ministerio, en la Comunidad se apuesta por el “refuerzo”.

“No hay mejor tierra que Castilla y León para vivir”, ha afirmado el presidente de la Junta, quien también ha valorado los servicios sociales, la vivienda o la corresponsabilidad.

Ha advertido de que no se puede consentir un desarrollo “hemipléjico” de España, por lo que ha reclamado avances en infraestructuras el Corredor Atlántico del Noroeste, carreteras o vías de alta velocidad ferroviaria. Sobre la posible descentralización de instituciones ha dejado claro que no se puede plantear como una lucha entre comunidades, sino que debe hacerse “sin frivolidad y con discreción”, fijando primero para qué debe servir y basado en un diagnóstico serio, además de tener claro que no puede contribuir a que los territorios más poblados ganen más población a la par que los que tienen menos continúen perdiendo habitantes.

La automoción, un sector clave, la industria agroalimentaria, el turismo, la investigación o la energía son algunos de los sectores claves de cara al futuro, ha señalado. Precisamente, en clave energética, ha destacado que Castilla y León está a la vanguardia nacional como la comunidad que más electricidad de origen renovable produce –cuatro veces más que la media nacional- y en los primeros puestos en eólica, hidráulica y solar. Y ha urgido a alcanzar un pacto nacional sobre energía, abordado con rigor. En este punto, ha censurado la “ineficacia e incapacidad” del Gobierno frente a la subida desbocada de la tarifa eléctrica. Y ha incidido en el triple error del precipitado cierre de las minas y las térmicas, traducido en más paro y pérdida de población, pérdida de ayudas europeas que van a disfrutar otras regiones europeas de Alemania y Polonia que sí las mantienen abiertas y favorecer la subida del precio de la energía y de los precios.

Fernández Mañueco ha defendido la contribución “de manera decisiva” de Castilla y León a la construcción de España a lo largo de su historia y ha comprometido que lo seguirá haciendo, “con lealtad, solidaridad y generosidad” a su futuro. Y hacerlo desde la moderación, lo que “no quiere decir que no defendamos con firmeza nuestras ideas y principios”. “Castilla y León tiene mucho que aportar y vamos a seguir aportando a la construcción de España como Nación”, ha afirmado el presidente de la Junta, quien ha lanzado un “mensaje de fortaleza” de una comunidad que “ayuda a las empresas a invertir y a crecer”.