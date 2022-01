Mañueco compromete rebajas en el IRPF y una fiscalidad diferenciada para el mundo rural

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el desayuno informativo de Fórum Europa. / Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó su apuesta por rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que dijo ya es el segundo más bajo en el tramo autonómico solo por detrás de la Comunidad de Madrid, y apostó asimismo por «una política fiscal diferenciada, en positivo, para ayudar al mundo rural”.

Lo dijo durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, en el que presentó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con quien dijo compartir “muchas voluntades”. “Es referencia y motor de España”, valoró de Ayuso, de quien elogió su labor al frente del Ejecutivo autonómico, y que consideró “el modelo de éxito del PP”, debido a su actitud “porque da la cara, no se esconde, habla muy claro, toma decisiones y es especialmente valiente”.

Pero también por las políticas que está llevando a cabo, y que “son las que quiero llevar a cabo a partir del 13 de febrero en Castilla y León”, aseguró Mañueco. Políticas que ya comparten en algunos casos como en ese caso de la fiscalidad, compromiso con las familias, ayuda a las empresas, pymes y autónomos, educación gratuita de 0 a 3 años y el apoyo a la natalidad, mencionó el presidente de la Junta. Tanto es así que comentó que “a veces me preguntan si me estoy ayusizando, y me lo tomo como un halago” dijo, ya que “las políticas que lleva a cabo Ayuso en Madrid son las que quiero desarrollar yo en Castilla y León”.

Sin embargo, subrayó que lo más importante en lo que coinciden ambos dirigentes es en que su objetivo es «servir a las personas» y «ser útiles». «Estamos para resolver los problemas de la gente, no crearlos”, señaló, para cargar a continuación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y concretamente contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, “que tiene una obsesión con Catilla y León” dijo, y con un sector “relevante” para la Comunidad. “Está todo el día machacando contra la ganadería de vacuno y no lo entendemos”. Palabras que arrancaron el aplauso de la audiencia presente en el Hotel Mandarin Ritz de Madrid.

“Tenemos claro que hay que defender a las personas de nuestra tierra de las políticas de Sánchez”, dijo, para mencionar después otro punto en común que dijo tener con Madrid como son las “maniobras de Sánchez por intentar hacerse en los despachos con los gobiernos de Castilla y León y Madrid”, lo que les ha llevado a tomar la misma decisión de “convocar a los ciudadanos a las urnas”.

En este sentido, criticó la “dejadez e ineficacia y soledad en la que nos ha dejado el Gobierno de Sánchez” frente a comunidades como la de Castilla y León y Madrid que “hemos apostado por servir a los ciudadanos, porque eso es servir a España”.

Momentos antes de comenzar este acto, en una atención previa a los medios de comunicación y preguntado por el candidato de Vox a la Junta, respondió que son las fuerzas políticas las que eligen a sus candidatos, y “ahora a quien corresponde valorar a todos los candidatos es a los ciudadanos de Castilla y León, que tienen la oportunidad de hablar el 13 de febrero”.

En este punto aseguró que su aspiración es “tener una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario, esa es mi aspiración y ambición personal”. Cuestionado concretamente si tendría de vicepresidente al candidato de Vox, reiteró que “si gobernamos en solitario no tendría vicepresidente”.