Mañueco anuncia que la Junta recurrirá la Ley de Amnistía ante el Constitucional

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura el Foro ‘Razones para Quedarnos IV: El Momento de la Acción’. / JL Leal

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, previno este martes contra los “privilegios económicos” para “otras” comunidades autónomas y advirtió de las consecuencias de los planes del Gobierno de España en funciones en cuanto a proyectos necesarios para Castilla y León.

“Se asalta la hucha común, la de los impuestos de todos los españoles. Se habla de 15.000 millones -los primeros- de quita a los socios de una determinada formación política, ya sabemos para qué. Pero no hay dinero para un proyecto como el de Monte la Reina, la reapertura de la Ruta de la Plata, la conversión de la N-122 hasta Portugal en autovía, la modernización de la N-631 y tantas inversiones pendientes”, enumeró.

“En los mandatos anteriores, siempre hemos visto olvidadas las pretensiones de Zamora y de Castilla y León, y no solo en las referidas a la lucha contra la despoblación, sino también con las inversiones”, añadió.

El número uno del Ejecutivo autonómico hizo hincapié en que la despoblación “es un problema global y no valen las soluciones particulares” y que “requiere la colaboración de todas las administraciones”, incluida la Unión Europea y el Gobierno de España, “Por eso, desde Castilla y León estamos dando un nuevo impulso a la Red Europea de Regiones con desafíos demográficos, que lideramos junto a una región alemana. Y por eso seguimos reclamando la colaboración del Gobierno de España para que cumpla su parte”, subrayó.

“Esperemos que, cuando haya un nuevo Gobierno, en plenitud de funciones, se acuerde de esta estrategia que me parece fundamental”, agregó.

Fernández Mañueco, quien hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, durante la inauguración del Foro ‘Razones para quedarnos IV: el momento de la acción’, organizado por el diario La Opinión-El Correo de Zamora, criticó el proyecto de Ley de Amnistía y los pactos políticos con vistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

“Se quiere abrir la independencia por la vía de hecho a determinadas comunidades autónomas de nuestro país. Se dan privilegios económicos para socios separatistas que tienen que pagar sus actuaciones son ilegales, indignas y corruptas, no solo desde mi punto de vista, sino también desde sentencias judiciales”, señaló.

“Se ataca a la independencia judicial, que es la base del Estado de Derecho y de la propia democracia. Ayer conocimos la proposición Ley de Amnistía y reitero hoy, en Zamora, la decisión de recurrirla ante el Tribunal Constitucional desde la Junta de Castilla y León”, insistió.

En este sentido, reiteró que la amnistía es “un ataque a nuestra Constitución” y apostilló: “Sin Constitución, no hay ley. Y, si no hay ley, no hay democracia. Por tanto, no cabe mayor indignidad ni mayor inmoralidad que esta amnistía. La Constitución es lo que protege nuestra democracia, la libertad, la igualdad y el resto de derechos de nuestro país y de cada uno de los ciudadanos. Protege, en definitiva, nuestra convivencia. Creo que se ha llegado demasiado lejos”.

Asimismo, hizo hincapié en su “respaldo” a las decisiones “históricas” del Consejo General del Poder Judicial, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, las unánimes resoluciones de todas las asociaciones judiciales, fiscales, abogados y otras organizaciones y colegios profesionales “que han manifestado su oposición a toda esta situación”.

“Nos vamos a defender en el Parlamento regional, en las instituciones, en los tribunales y, también, en la Unión Europea, porque estamos convencidos de que defendiendo nuestra Constitución estamos defendiendo nuestros derechos, la democracia y la unidad de España”, concluyó.