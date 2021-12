El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, presenta su candidatura a los afiliados leoneses. Junto a él, el secretario y el presidente provincial, David Fernández y Javier Santiago Vélez. / Campillo

“Voy a parar los pies a Sánchez en los tribunales de justicia y también en las urnas. Contando con todos vosotros”. Es el mensaje que este lunes lanzó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco durante el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del PP autonómico celebrado en la capital leonesa, donde insistió en que todo el mundo tiene la palabra para decidir “entre ‘sanchismo’ o futuro. Son las dos únicas opciones que hay”.

El presidente de la Junta y único candidato a dirigir el partido en Castilla y León afirmó que las políticas de Sánchez provocan enfrentamientos y contrapuso la opción “del sectarismo, la imposición de Sánchez o la libertad para crecer en la mejor tierra del mundo”. Fernández Mañueco aludió en sus críticas al líder socialista al “facturón de la luz, el cierre precipitado de minas y térmicas, el lobo, el azúcar, o el intento de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, que nadie entiende” como cuestiones de conflicto por las políticas del Ejecutivo central.

El presidente aludió al anuncio de adelanto electoral y remarcó que la situación en el gobierno de la Junta era “absolutamente insostenible”. Remarcó que ha hecho todo lo posible para continuar la legislatura pero llegados al punto actual considera que no era factible. “La traición, la deslealtad y las intrigas han querido romper la estabilidad para gobernar. No merecemos un Gobierno Frankenstein de Sánchez apoyado en tránsfugas”, afirmó.

A su juicio, el fondo de la cuestión es el modelo de cohesión que defiende el PP en Castilla y León y en España. “No hablamos de unas partidas; de tal o cual cantidad sino de apostar por un modelo. He preferido arriesgar mi presente personal para garantizar el futuro de las personas de Castilla y León”, aseguró.

“El chantaje de apoyos con privilegios que funciona con Sánchez, conmigo no funciona. No acepto chantajes de nadie. Si Ciudadanos y Tudanca quieren ceder al chantaje no lo pueden hacer en mi nombre y en el del PP. Yo no quiero un mercado persa para esta tierra. Si alguno ha querido jugar a ser como Rufián yo no voy a ser como Sánchez”, dijo.

Fernández Mañueco defendió ante un entusiasta auditorio que le recibió al grito de “presidente, presidente” con una prolongada ovación su gestión al frente de la Junta. “Siempre he actuado pensando en las personas de Castilla y León. He trabajado sin descanso, hasta la extenuación en algunos casos para proteger a las personas que han pasado durísimas consecuencias por la pandemia y para cumplir mis compromisos como presidente de la Junta”, esgrimió.

Todo, dijo, “con mucha humildad e ilusión, porque merece la pena mejorar la vida de las personas, darlo todo por esta tierra y presidir un gobierno para todos”. Por eso, reclama ahora el apoyo de sus correligionarios, como lo hará después con todos los ciudadanos de la Comunidad. “Pido la confianza para seguir progresando. Quiero liderar la transformación de León; seguir liderando el proceso que empezamos hace dos años y medio”, subrayó antes de pedir a los presentes “que nadie os dé lecciones de defensa de esta tierra”. “El PP de León bien sabe lo que necesita esta provincia”, espetó.

El presidente provincial del PP, Javier Santiago Vélez, fue el encargado de dar paso a la intervención de Fernández Mañueco, a quien elogió su “valentía y ganas” para vaticinar después un triunfo electoral con el optimismo que transmitió el presidente de la Junta en sus palabras. “Me voy a dejar la piel por las personas de esta tierra, porque se lo merecen todo. Estoy decidido, estoy entregado a esta tierra. Cuento con todos vosotros. En mi proyecto caben todas las personas de León. Vamos a por el futuro de León, de Castilla y de España”, concluyó.