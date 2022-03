Mañueco recomienda "tranquilidad" a los ministros de Pedro Sánchez que "amenazan con ir a los tribunales"

Mañueco aseguró que “quien pacta con los que quieren romper España y que son los amigos de los terroristas no son los mejores para dar consejos sobre los pactos”

Alfonso Fernández Mañueco, junto a Juan García-Gallardo, en la firma del pacto entre PP y Vox. / M. Chacón

El presidente del PP de Castilla y León y en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió hoy que su gobierno de coalición con Vox será un ejecutivo “eficaz y sin complejos”, que haga política al servicio de la Comunidad y de España, y recomendó “serenidad” y “tranquilidad” a los ministros de Pedro Sánchez que a su juicio les “amenazan” con medidas excepcionales y con ir a los tribunales, que recordó son una “garantía para todos”.

Fernández Mañueco, que compartió acto en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid con el candidato único a dirigir el PP, Alberto Núñez Feijóo, explicó que la Junta ganó al Gobierno en el cierre de las pistas de Navacerrada, la reclamación del IVA de 2017 y la ley de Caza.

En ese sentido, Mañueco aseguró que “quien pacta con los que quieren romper España y que son los amigos de los terroristas no son los mejores para dar consejos sobre los pactos”. Además, aseguró que su gobierno tendrá las “ideas claras”, porque no va a indultar a los golpistas, ni va a dar beneficios a los etarras, ni tiene dudas de quien es el “malo” en la invasión de Ucrania. “El malo es Putin, no los ucranianos”, dijo ante la división de opiniones en el seno del Gobierno de España.

Por ello, Fernández Mañueco sostuvo que formará un gobierno “sólido” ante los “vaivenes” de la economía y otros partidos, que ofrezca “seguridad” en el futuro y que lo de “todo” por los ciudadanos “con la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la mano”, para defender la cohesión territorial, así como la igualdad entre jóvenes y mayores y entre hombres y mujeres.

De esta forma, Mañueco aseguró que su gobierno bajará los impuestos y seguirá luchando contra la pobreza, así como por blindar los servicios públicos en el territorio, especialmente, la sanidad. También garantizó el apoyo a la familia, los incentivos a la natalidad o la defensa del campo y los autónomos y las empresas que recordó son los que crean empleo.

“Castilla y León es demasiado grande para que pensemos en pequeño, somos el corazón de España. Por eso tenemos que tener altura de miras”, dijo Fernández Mañueco, quien prometió un gobierno confiable, que ofrezca “confianza y certidumbre” y que esté comprometido con el proyecto de España, pero también con Europa.

También, el presidente del PPCyL destacó que su partido lleva 35 años recibiendo el “respaldo” de los ciudadanos de la Comunidad y señaló que uno de los “artífices” de ello es el expresidente Juan Vicente Herrera, presente en el acto y para el que pidió un aplauso. “Esto no se consigue por casualidad”, dijo, sino ofreciendo soluciones reales a los problemas reales. Además, señaló que a Castilla y León le sientan bien las políticas “sensatas” que piensan en el crecimiento y el futuro, las mismas, añadió, que le sienta bien a España.

Finalmente, Mañueco valoró el “lleno tras lleno” en la campaña de las últimas elecciones autonómicas en las que destacó los miembros del PP lo dieron “todo”, como a su juicio lo van a hacer ahora, en el Congreso Extraordinario del 1 y 2 de abril en Sevilla. “Gracias a todos”, recalcó, ganaron los comicios del 13 de febrero en Castilla y León. “Qué no se nos olvide ese orgullo”, dijo.