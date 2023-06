Mañueco pide al PP de León un esfuerzo para lograr dos diputados y tres senadores

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, asisten a la Junta Directiva Extraordinaria del Partido Popular de León. Junto a ellos, la presidenta provincial del PP y candidata al Congreso por León

"Te prometo la palabra del PP de León para ganar las elecciones en la provincia, tener dos diputados nacionales y tres senadores. Es el reto que nos tenemos que poner y que le ofrezco al presidente nacional del partido, que queremos que sea el presidente de España”. Es el compromiso dado hoy por el presidente autonómico del partido, Alfonso Fernández Mañueco, al vicesecretario de Organización nacional, Miguel Tellado, durante la Junta Directiva Extraordinaria del Partido Popular de León.

Acompañado de la presidenta provincial, Ester Muñoz, quiso agradecer el trabajo llevado a cabo para lograr los buenos resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales y reclamó “un impulso” para afrontar las generales. “Son muy importantes. Sabemos lo mucho que tenemos que dar al PP de España y vamos a estar a la altura. Tenemos que estar más unidos que nunca para repetir las grandes victorias, sumar a más gente. Para lograr el cambio que quiere y espera España”, recalcó.

“Hemos dado un paso importante, pero tenemos que seguir arrimando el hombro para tener un mayor respaldo en las elecciones generales”, subrayó antes de pedir a los suyos que no escatimen empeño para lograr los mejores resultados. “Cuando yo más necesitaba a Feijóo estuvo con nosotros. A mí no se me olvida y ya me encargaré de recordárselo a quien corresponda”, recalcó e insistió en que la convocatoria del 23 de julio exige una gran movilización para conseguir la mayor participación posible. “Hay que votar, en persona o por correo, pero hay que votar”, incidió.

Conseguir sacar a Sánchez de La Moncloa, dijo, es un objetivo prioritario y, por encima de todos, situó al de “servir de forma eficaz a los ciudadanos”.

“Estamos hartos de las chapuzas de Sánchez, de sus desprecios, hachazos a las inversiones, frenazos en carreteras y ferrocarriles del cierre precipitado de minas o de los ataques a los ganaderos con la gestión del lobo”, resumió sobre los reproches al Gobierno de la nación desde una Comunidad “que quiere un Gobierno que nos ofrezca soluciones”.

“Vamos a dejarnos la piel”, prometió en una intervención que remató reiterando la petición de trabajo para conseguir dos diputados y tres senadores por León y con un reclamo: “Necesitamos cuanto antes en España a Feijóo en el Gobierno y nos necesita para una mayoría contundente. Sabemos lo que hay que hacer”.