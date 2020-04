Mañueco pide “criterios unánimes en toda España” para la desescalada y que se haga por ámbitos territoriales

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la conferencia telemática con el presidente del Gobierno. / ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recalcó hoy tras participar en la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos, que para iniciar el proceso de desescalada cuando se controle la pandemia “debe haber criterios y condiciones unánimes, iguales para toda España, que sean fijados por los expertos”. “El cómo y cuando sí pueden hacerse de forma diferenciada por ámbitos territoriales, adaptándose a cada comunidad autónoma, a cada provincia o a cada municipio, pero hay que decir con claridad los criterios y condiciones”, explicó.

Según apuntó, es “fundamental” que exista “un documento único, basado en criterios objetivos, para todo el país”. En ese sentido, le trasladó al presidente del Gobierno que ese documento debe dejar claras cuestiones como cuál es el plazo mínimo para retomar la actividad desde que se constaten cero casos de contagio en provincias o comunidades; que el Ejecutivo central debe facilitar a las autonomías PCRs y test rápidos; hay que tener en cuenta la capacidad del sistema sanitario, no solo en hospitalización, sino la capacidad de UCIS y el propio sistema de atención primaria; y establecer claramente las medidas de protección para trabajadores, niños, etcétera, además de fijar sistema de trazabilidad único para toda España.

Fernández Mañueco explicó que la autorización de la movilidad “no significará que la gente pueda traspasar las fronteras de su localidad, provincia o comunidad” y pidió asimismo que las aplicaciones informáticas para medir, controlar y comunicar los nuevos casos de contagios “deben ser únicas para toda España”.

El presidente de la Junta insistió reiteradamente a lo largo de su exposición en que “ni todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ni cada comunidad autónoma puede hacer lo que le dé la gana”, ya que “tiene que ser la comisión de expertos de comunidades autónomas la que debe trabajar, cuanto antes, para establecer unas condiciones que sean “iguales para toda España”, y cuya aplicación “debe ir viéndose en función de diversos criterios”. “El cómo y el cuándo debe hacerse por comunidades autónomas. Castilla y León tiene nueve provincias, una gran extensión, y las decisiones deberían tomarse por ámbito provincial o incluso municipal”, afirmó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que el Gobierno autonómico trabaja ya en un plan de refuerzo educativo para mejorar el conocimiento de los alumnos de cara al próximo año. Así lo apuntó este sábado tras reunirse con los presidentes de otras comunidades autónomas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, momento en el que insistió en “la necesidad de buscar un acuerdo” en materia de educación.

Para Mañueco, es indiscutible que “el curso debe continuar hasta el final”, ya que “hay contenidos básicos en los que hay que avanzar”, por lo que “los profesores, a través de las nuevas tecnologías como recuso fundamental, tienen que dar las clases y los alumnos deben recibirlas”.

El presidente autonómico apostó por “el esfuerzo” como criterio básico de la Junta, algo con lo que “hasta ahora ha ido bien” y que “se debe mantener en los próximos días”, pero también insistió en la necesidad de “tener un criterio claro de cómo se puede promocionar y obtener la titulación”.

Para ello, abogó por “tener en cuenta los criterios y de los profesores y las circunstancias de los alumnos”, para lo que además reclamó “criterios claros para pasar de curso o la obtención de títulos, porque “no se pueden tener criterios diferentes por comunidades o centros para la obtención de un título que tiene validez nacional”.

No obstante, Fernández Mañueco puntualizó que Castilla y León no se ha desmarcado del acuerdo educativo y puso de relieve que “todavía no se ha acabado de tomar la decisión ni por parte del Ministerio ni de todas las comunidades autónomas”.