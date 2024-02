Mañueco pide en O Barco “votar en masa” para una victoria clara de Rueda

El presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (D), participa junto al presidente y candidato del PP de Galicia, Alfonso Rueda (I), en un mitin de campaña en O Barco de Valdeorras. / C. Sánchez

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió este lunes en O Barco de Valdeorras una gran movilización y votar en masa para que Alfonso Rueda y el PP de Galicia consiga una victoria clara y rotunda porque “Galicia y España se juegan mucho” el próximo 18 de febrero.

Fernández Mañueco, que participó esta tarde en un mitin de la campaña gallega en apoyo a Alfonso Rueda, advirtió en su intervención, que arrancó con un recuerdo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate, de que quien no acuda a votar el domingo debe saber que da su apoyo al multipartidismo y también que el lunes no se vota y no puede ser “un día de lamento”.

“Tiene que haber una victoria clara y rotunda y solo se consigue votando en masa, cada voto es único y decisivo”, insistió Fernández Mañueco, que subrayó las buenas relaciones entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León y los proyectos que unen a ambos gobiernos, como la lucha contra la despoblación, el Corredor Atlántico, las infraestructuras o la calidad de los servicios públicos. A lo que unió que son dos comunidades que no ponen “muros”.

De esa manera arengó a los presentes a una gran movilización para mantener lo que afirmó que tiene en este momento la comunidad vecina: un gobierno de estabilidad con un presidente que tiene experiencia en la gestión con eficacia.

Como “vecino, presidente de la Junta y español”, manifestó que quiere estabilidad política, que dé seguridad a las familias, tranquilidad a los empresarios y al medio rural en la comunidad vecinas y miró “enfrente” para asegurar que hay “incertidumbre, confusión y ruido”. “Eso no quiero para Galicia, eso no lo quieren los gallegos”, remachó.

“Cuando veo a Alfonso Rueda, veo a Galicia”, aseguró, para calificar a su homólogo y candidato gallego como “un presidente serio y con personalidad propia que defiende los intereses de Galicia y de España”.

En esa línea, manifestó que si los gallegos quieren servicios públicos de calidad, crecimiento económico, creación de empleo y políticas de apoyo a las familias deben votar a Alfonso Rueda, porque afirmó que ofrece “certidumbre, gobernar con eficacia y mejorar la calidad de vida” de las personas vivan en ciudades o aldeas.

Según Fernández Mañueco, que insistió en que esta campaña es gallega y no nacional, Rueda defiende a “Galicia sin complejos, sin estridencias, con liderazgo y con su enorme experiencia”. “Que sabe como llevar el timón del barco”. “Conoce el corazón de Galicia y quien mejor que él para defender el futuro de Galicia en un momento de turbulencias en España”, remachó.

Por último, afirmó que la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León defienden a los agricultores y ganaderos “hartos de las mentiras de Sánchez” y también “estamos” con los pescadores. “Galicia rueda, Galicia funciona, Galicia no para”, concluyó su intervención, en un acto en el que escuchó del presidente y candidato la buena relación de hermandad existente entre ambas comunidades vecinas.