El candidato del Partido Popular de Castilla y León a las elecciones del 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto celebrado en Ávila. / R. Muñoz-Martín

El presidente del PP de Castilla y León y candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este jueves un "blindaje fiscal" para impedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda subir los impuestos en la Comunidad. "No vamos a consentir que Sánchez nos obligue a subir los impuestos", sentenció.

Fernández Mañueco, que intervino en la clausura del 'Encuentro sobre Servicios Públicos' en Ávila, aseguró que defenderá la autonomía fiscal de Castilla y León y si fuera necesario, advirtió de que se aprobaría una ley en las Cortes e incluso se acudiría a los tribunales. La iniciativa sigue el camino a la propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Somos la Comunidad con la política fiscal más favorable para las familias", afirmó Fernández Mañueco. "Mientras Sánchez quiere subir los impuestos, nosotros los bajamos", agregó. Además de no haber abonado el IVA pendiente de diciembre de 2017, "nos margina con los fondos Europeos, nos desprecia con los presupuestos y nos quiere obligar a subir los impuestos".

"Aquí no se va a reponer el Impuesto de Sucesiones, no nos van a obligar a subir el Impuesto de la Renta", dijo el candidato del PP, que insistió en que su intención es bajarlo. "No va a castigar más a los castellanos y leoneses, no lo vamos a permitir", agregó. "Por orgullo aquí no. En Castilla y León, no", replicó.