Mañueco clausura la presentación de candidatos del PP de Castilla y León

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a las elecciones autonómicas del 13 de febrero, Alfonso Fernández Mañueco, clausura en Burgos el acto de presentación de todos los candidatos que integran las listas de las 9 provincias, de cara al 13F. Junto a Fernández Mañueco interviene el cabeza de lista por Burgos, Ángel Ibáñez.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, pidió este sábado al Partido Popular “una movilización como nunca antes habíamos hecho” porque “la mejor manera de perder las elecciones” convocadas para el próximo 13 de febrero “es pensar que ya están ganadas”.

Desde Burgos, al clausurar el acto de presentación de todos los candidatos que integran las listas de las nueve provincias, Mañueco presumió de liderar en Castilla y León “el partido de la tierra”. “Somos un equipo ganador en cada una de las provincias porque vamos precisamente a conquistar la confianza de la gente en esta campaña”, enfatizó.

“Vamos a decir alto y claro que vamos a ganar las elecciones el 13 de febrero”, proclamó Mañueco, aunque matizó que “para ganar las elecciones necesitamos hacer un esfuerzo de movilización sin precedentes” y trabajo para explicar el proyecto del PP de “transformación, modernización, protección de las personas y también de más futuro y calidad de vida”.

En esta línea, el candidato del PP a la reelección dio por supuesto que “van bien las cosas”, aunque también quiso alertar a su partido que “nadie puede confiarse”. Por ello pidió a los suyo que “nadie se relaje”, haciendo un llamamiento a los candidatos de las nueve provincias a volver a sus casas “con las pilas puestas y las ideas claras”. “Sabemos que tenemos el viento de cola, pero no es suficiente. No tenemos que conformarnos con que nos sople a favor, tenemos que dirigir el barco”.

Una acción que aseguró que les corresponde a los cargos públicos, militantes, afiliados y simpatizantes del PP, recordando que en estas próximas elecciones “se decide el futuro de Castilla y León”, así como su “papel” en España. En esta línea señaló que solo existe “dos opciones: ser una pieza del sectarismo de Sánchez o apostar por el proyecto de futuro que tiene el PP”.

Por ello, pidió a todos los asistentes al acto que hagan ese “esfuerzo de movilización” y ser capaces de convencer a todas las personas para “concentrar todos los apoyos en el PP”, enfatizó.

A este respecto, Mañueco avisó de que “no caben las opciones de división de voto y luego nos ponemos de acuerdo”, ya que “esa es la mejor manera de dejar vía libre a Sánchez y a sus ayudantes en Castilla y León”. De esta forma, el candidato popular hizo un llamamiento a su partido para “evitar que Sánchez tenga las puertas abiertas para que sus políticas caigan sobre Castilla y León”. “Vamos a evitar que campe a sus anchas”, añadió.

Asimismo, en referencia a los Presupuestos Generales del Estado, Mañueco acusó al presidente del Gobierno de “conceder indultos vergonzosos a los socios separatistas”, para conseguir votos para apoyar los presupuestos, que aseguró que son “malos para España y marginan a Castilla y León”.

Defensa de Castilla y León

Sobre los impuestos, Mañueco recordó que mientras Sánchez “quiere subirlos”, desde Castilla y León “los bajan”, y garantizó que en esta Comunidad no se repondrá el impuesto de sucesiones y donaciones, ni subir el IRPF, y prometiendo un “blindaje fiscal”.

“Sánchez quiere que subamos impuestos, pero nos defenderemos con leyes o en los tribunales para proteger nuestra autonomía fiscal. No nos paga el IVA, nos margina en los fondos europeos, nos desprecia con los presupuestos y ahora quiere obligarnos a subir impuestos. Aquí no se va a reponer el impuesto de sucesiones, no se va a subir el IRPF, aquí Sánchez no va a castigar más a los castellanos y leoneses. No lo vamos a permitir".

Asimismo, puntualizó que hablar de Pedro Sánchez es sinónimo de “ineficacia”, haciendo alusión al bono joven, una “medida trampa” porque hay “mil cabos sueltos”. “En Castilla y León hemos apostado por la emancipación de los jóvenes, no les exigimos fuente regular de ingresos.

En la Junta tiene una puerta que se abre y una administración amiga”. Así recordó que en la Comunidad, todos los jóvenes que solicitan ayuda al alquiler, y cumplen los requisitos, reciben de la Junta el 50 por ciento de la renta que pagan, y garantizó que llegarán hasta el 75 por ciento en el medio rural, “tengan o no ingresos”.

Mañueco criticó también la subida de las cuotas a los autónomos por parte del Gobierno de Sánchez, y recordó que desde su partido "mejoran las ayudas", e indicó que las duplicarán para "extender la tarifa plana reducida para nuevos autónomos, sobre todo en el mundo rural".

Por otro lado, en relación a las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón sobre la industria cárnica, Mañueco volvió a poner en valor la labor de los agricultores y ganaderos, capaces de “transformar y apostar por la modernización frente a los ataques de los ministros de Sánchez”. Subrayó así que quiere ser “quien defienda el medio rural, y especialmente a los agricultores y ganaderos”, y volvió a pedir al presidente nacional el “cese” al titular de la cartera de Consumo.

Durante su intervención quiso poner en valor también algunas de las fortalezas de esta Comunidad Autónoma, como la educación, a la que definió como “de excelencia” en España, recordando algunas de las apuestas de su partido en esta materia como la educación gratuita de 0 a 3 años, o la apuesta por la innovación pedagógica. “Frente al socialismo que quiere eliminar los exámenes, nosotros apostamos por ayudar a los alumnos a que con su esfuerzo y ayuda puedan superar las barreras que les vengan por delante”.

Acusó también a Sánchez de “no temblarle el pulso a la hora de sacrificar una de las mayores riquezas que tiene España”, en alusión al castellano, una lengua que nació en esta tierra y que se “mima con orgullo, como un elemento integrador y patrimonio universal que une a cientos de millones de personas”. Por ello, reiteró el derecho de las familias a “elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos”.

Fondos europeos

En relación a los fondos europeos, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta manifestó sus quejas acerca de la “poca información” de la que disponen, y señaló que los están “discriminando”. “No nos dejan margen de aprovechar de una manera u otra los fondos que recibimos”.

Al hilo de esto, Mañueco aseguró que el presidente del Gobierno considera estos fondos para “dárselos a sus amigos, socios y compañeros de partido”. “Son para España y los españoles y se tienen que utilizar para que lleguen a todos los rincones, para poder luchar contra la despoblación y frente a quienes creemos y hacemos de ellos una convicción profunda”, dijo dirigiéndose a Sánchez. Así afirmó que “Sánchez elige el agravio contra nosotros y cede a las presiones de sus socios radicales en prejuicio de Castilla y León”.